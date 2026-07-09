Cuando llega el invierno y las noches se vuelven más frías, muchas personas buscan formas prácticas de mantener el calor antes de dormir. Entre mantas gruesas, calefactores y ropa térmica, un sencillo truco casero volvió a llamar la atención: colocar una media llena de arroz sobre la cama.

Aunque parece una idea curiosa, el arroz tiene una propiedad que lo hace útil para este fin: puede absorber y conservar calor durante un tiempo, liberándolo lentamente de manera uniforme.

¿Para qué sirve una media con arroz en la cama?

El uso más común es calentar las sábanas antes de acostarse. La media funciona como una pequeña bolsa térmica natural que ayuda a eliminar esa sensación incómoda de entrar en una cama fría durante las noches de invierno.

También suele utilizarse para:

Calentar los pies antes de dormir.

Relajar músculos tensos del cuello o espalda.

Reducir la sensación de frío en personas sensibles a las bajas temperaturas.

Crear una sensación de mayor comodidad al momento de descansar.

Cómo preparar una bolsa térmica casera con arroz

Hacerla es sencillo y no requiere materiales especiales.

Necesitas:

Una media limpia, preferentemente de algodón.

Entre una y dos tazas de arroz crudo.

Un hilo resistente, cuerda o banda elástica para cerrarla.

El procedimiento es simple: coloca el arroz dentro de la media, deja espacio suficiente para que pueda moverse y cierra bien el extremo para evitar derrames.

¿Cómo se calienta correctamente?

La forma más utilizada es colocar la media con arroz en el microondas durante uno o dos minutos, dependiendo de la potencia del aparato.

Antes de ponerla sobre la cama o el cuerpo, es importante comprobar la temperatura con la mano para evitar quemaduras.

También puede calentarse cerca de una fuente de calor, pero siempre evitando el contacto directo con llamas o superficies demasiado calientes.

¿Cuánto tiempo mantiene el calor?

Una media con arroz puede conservar la temperatura aproximadamente entre 20 y 40 minutos, suficiente para templar las sábanas o brindar calor mientras la persona se relaja antes de dormir.

El tiempo puede variar según la cantidad de arroz, el tipo de tela y la temperatura del ambiente.

Precauciones antes de usarla

Aunque es un método sencillo, conviene tomar algunas medidas:

Revisar que la media no tenga agujeros.

No calentarla demasiado tiempo.

Evitar usarla si está húmeda.

Dejar que se enfríe por completo antes de volver a calentarla.

No colocarla directamente sobre la piel si está demasiado caliente.

Con cuidados básicos, una simple media rellena de arroz puede convertirse en una alternativa económica para hacer más agradables las noches frías, sin depender de electricidad.

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