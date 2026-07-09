¿Quieres abrir TikTok? Primero tendrás que caminar: la app que bloquea redes hasta cumplir tu meta

¿Revisar TikTok, Instagram o abrir un juego? Con el nuevo Modo Caminata de WeWard, primero tendrás que cumplir tu meta de pasos diarios.

La aplicación, conocida por recompensar a sus usuarios con dinero, tarjetas de regalo y donaciones a causas sociales por caminar, incorporó una función que busca reducir el tiempo frente a la pantalla y motivar una rutina más activa.

El funcionamiento es sencillo: el usuario elige las aplicaciones que quiere bloquear y fija una meta diaria de pasos. Puede seleccionar objetivos de 3.000, 5.000, 7.000 pasos o establecer una cifra personalizada.

Desde ese momento, las aplicaciones elegidas aparecen en gris en la pantalla de inicio y no se pueden abrir. Una vez alcanzada la meta, se desbloquean automáticamente y el ciclo vuelve a comenzar a la medianoche.

El usuario mantiene el control

La herramienta no busca impedir el acceso definitivo al teléfono. La app incorporó una opción de anulación manual para que el usuario pueda ingresar a una app bloqueada antes de cumplir el objetivo, si realmente lo necesita.

Además, la plataforma asegura que el bloqueo funciona a nivel del dispositivo y que, al restringir una aplicación, no se comparten datos con esa app, ni con terceros.

La app afirma haber entregado más de 20 millones de dólares en recompensas a sus usuarios y un millón de dólares a organizaciones benéficas. Según datos internos de la empresa, quienes usan la plataforma aumentan su actividad de caminata en cerca de un 25%.

La tenista Venus Williams se incorporó como inversora y embajadora de marca en febrero de 2025.

Cómo contar pasos sin instalar otra aplicación

Si no quieres descargar una app externa, tanto iPhone como Android cuentan con herramientas para registrar pasos desde el celular.

En iPhone, la app Salud registra automáticamente los pasos y las distancias caminadas o corridas, siempre que lleves el teléfono contigo. Para revisar la información, abre Salud, ingresa a “Resumen” y selecciona “Pasos” en la sección “Destacadas”. Si no aparece, puedes añadirla desde “Editar”.

Quienes usan Apple Watch tienen un seguimiento más completo, ya que el reloj registra la actividad y sincroniza los datos con la app Salud.

En Android, algunas marcas incluyen herramientas de salud preinstaladas. Los celulares Samsung utilizan Samsung Health, donde se puede revisar la tarjeta de “Pasos” y confirmar que el teléfono esté configurado como fuente de datos.

En dispositivos como Google Pixel, Motorola o Xiaomi, una opción es instalar Google Fit, iniciar sesión con una cuenta de Google y otorgar permisos de actividad física. Luego, el teléfono podrá contabilizar pasos automáticamente mientras esté en el bolsillo o bolso.

También es posible añadir un widget en la pantalla de inicio para consultar el conteo de pasos sin abrir la aplicación.

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