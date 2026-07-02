WhatsApp cambia las reglas: ¿Por qué debes reservar ya tu nombre de usuario y qué pasa si no lo haces?

La aplicación de mensajería más utilizada del mundo está a punto de dar uno de los giros más importantes de su historia. WhatsApp anunció el próximo lanzamiento de los nombres de usuario (identificados con el clásico @ ), una herramienta diseñada para transformar radicalmente la privacidad y la forma en que compartimos nuestro contacto.

Aunque la función se implementará de manera gradual en los próximos meses, la compañía ya ha habilitado la opción de "reservar" tu alias. ¿Por qué es crucial hacerlo cuanto antes y qué riesgos corres si lo dejas pasar?

¿Para qué sirve reservar tu nombre de usuario?

El objetivo principal de esta actualización es la protección de tus datos sensibles. Hasta ahora, la única forma de que alguien te escribiera en WhatsApp era entregándole tu número de teléfono. Con la llegada del nombre de usuario, esto cambia por completo.

Identidad digital exclusiva: Tu alias (por ejemplo, @LuisGomez ) funcionará como un identificador único, totalmente diferente al nombre de perfil que hoy aparece debajo de tu foto.

Adiós al número telefónico con desconocidos: Si estás en un chat grupal o hablas con alguien que no te tiene en su agenda, esa persona solo verá tu nombre de usuario . Tu número de teléfono quedará completamente oculto para ellos.

Control total: Podrás compartir tu contacto mediante tu alias exacto, un enlace directo o un código QR. Además, no existirá un "directorio público", por lo que nadie podrá encontrarte a menos que conozca tu nombre exacto.

Capa extra de seguridad: Se incluirá una "llave de nombre de usuario" opcional. Quien intente escribirte por primera vez usando tu alias, deberá introducir una clave que tú hayas definido.

Nota importante: Aunque uses un alias, tu cuenta de WhatsApp seguirá vinculada y necesitará un número de teléfono vigente para funcionar. Asimismo, por motivos de seguridad, la app podría mostrar el país de origen de tu cuenta a tus nuevos contactos.

Foto: WhatsApp

¿Qué pasa si NO reservas tu nombre de usuario?

Al tratarse de un identificador único para cada cuenta, el factor tiempo es clave. Si decides no reservar tu nombre de usuario a tiempo, te enfrentas a dos escenarios principales:

1. Perderás tu identidad digital (Te ganarán el nombre)

Al igual que ocurrió en su momento con plataformas como Instagram, X o Telegram, los nombres más comunes y codiciados se agotarán rápidamente. Si no aseguras tu nombre real o el de tu marca ahora, es muy probable que cuando intentes hacerlo ya esté ocupado por otra persona en el mundo, obligándote a usar combinaciones complejas o números añadidos.

2. Te quedarás expuesto a la vieja escuela

Si no configuras un nombre de usuario, tu cuenta seguirá funcionando como siempre. Esto significa que estarás obligado a seguir mostrando tu número de teléfono a cualquier desconocido con el que interactúes en grupos, comunidades o negocios, perdiendo la gran ventaja de privacidad que sí tendrán los demás usuarios.

Foto: WhatsApp

¿Cómo saber cuándo estará activo?

El despliegue de esta función se realizará de forma gradual y progresiva durante los próximos meses. Por ahora, el sistema permite "apartar" el nombre de tu preferencia desde la configuración de la app, según publica el portal Milenio.

Una vez que el identificador esté completamente listo y validado para su uso, recibirás una notificación directa por parte de WhatsApp confirmando que tu nueva identidad digital está activa. ¡No lo dejes para el final!

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