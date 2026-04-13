¡Atención! Este simple código puede permitir que te hackeen WhatsApp

En los últimos meses se ha intensificado una técnica de estafa digital que pone en riesgo la privacidad de miles de usuarios de WhatsApp. El método consiste en solicitar, mediante engaños, el código de verificación de seis dígitos que la aplicación envía por SMS al momento de registrar una cuenta en un nuevo dispositivo.

Una vez que los ciberdelincuentes obtienen este código, pueden activar la cuenta en otro teléfono, expulsar al titular original y asumir el control total del perfil.

Cómo operan los estafadores

Las modalidades más comunes incluyen mensajes o llamadas en las que los atacantes se hacen pasar por conocidos, representantes de empresas o incluso soporte técnico. Bajo distintos pretextos, convencen a la víctima de compartir el código de verificación.

Este tipo de fraude no solo compromete el acceso a la cuenta, sino que también expone conversaciones privadas, contactos, fotos, videos y archivos almacenados en la aplicación. Además, los delincuentes pueden utilizar la identidad robada para pedir dinero a familiares o amigos, o difundir información falsa.

Medidas de protección

Entre las principales recomendaciones de seguridad se encuentra activar la verificación en dos pasos desde la configuración de la aplicación, estableciendo un PIN de seis dígitos y asociando un correo electrónico de recuperación.

También es importante revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la cuenta y cerrar cualquier sesión sospechosa desde el menú correspondiente.

WhatsApp aconseja no compartir nunca el código de verificación y desconfiar de cualquier solicitud inesperada, incluso si proviene de contactos conocidos.

Qué hacer ante un intento de fraude

En caso de sospecha de suplantación, se recomienda no responder a mensajes sospechosos, reportar el intento a la plataforma y alertar a los contactos cercanos.

Si la cuenta ya fue vulnerada, el usuario debe iniciar el proceso oficial de recuperación de acceso y comunicar el incidente para evitar que los delincuentes sigan propagando el engaño.

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