Ciencia y tecnología

WhatsApp permitirá que los nuevos miembros del grupo vean mensajes antiguos

La nueva función permitirá que los nuevos integrantes de un grupo vean hasta 100 mensajes recientes, facilitando su integración sin comprometer la privacidad del historial completo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/01/2026 8:26

Créditos de la foto: Europa Press • REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo
Mundo

WhatsApp implementará próximamente una nueva función que permitirá compartir parte del historial reciente de los chats grupales con los nuevos integrantes, una herramienta pensada para brindar contexto sin afectar la privacidad de las conversaciones.

Esta función busca facilitar la integración de personas a grupos laborales, educativos o familiares, donde es común que los recién llegados necesiten ponerse al día con la conversación.

Según adelantó la compañía, la herramienta permitirá compartir hasta 100 mensajes enviados durante los últimos 14 días, sin dar acceso al historial completo del grupo.

La función estará deshabilitada por defecto, por lo que los administradores deberán activarla manualmente cuando lo consideren necesario, lo que otorga mayor control sobre la información compartida.

WhatsApp aseguró que esta novedad mantendrá el cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo los integrantes del grupo podrán ver los mensajes compartidos y que el contenido seguirá protegido frente a terceros, incluidos los servidores de la plataforma.

Actualmente, la función se encuentra en fase de pruebas en versiones beta para Android y iOS, y se espera que su despliegue global sea progresivo en las próximas semanas.

Con esta incorporación, WhatsApp busca mejorar la experiencia de los chats grupales, permitiendo mayor contexto para los nuevos participantes sin comprometer la seguridad ni la privacidad de los mensajes.

