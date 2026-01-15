¿Podrían hackear tu WhatsApp mientras duermes? Conoce las técnicas más usadas y cómo proteger tu cuenta

Con el aumento de los reportes de hackeos a cuentas de WhatsApp, muchos usuarios se sienten vulnerables, incluso sin cometer errores evidentes. Edmundo Rodríguez, especialista en tecnología y redes sociales, explicó en el programa El Mañanero cómo estos ataques se han vuelto cada vez más sofisticados.

“Lo más común es que te envíen un link, una imagen o incluso un sticker que puede dar acceso a tu cuenta. Pero también pueden hacerlo mientras estás durmiendo”, señaló Rodríguez. Explicó que algunos hackers aprovechan el buzón de voz para recibir los códigos de verificación de WhatsApp, una técnica que muchos usuarios desconocen.

Según el experto, la protección de la cuenta depende de medidas de seguridad como la verificación en dos pasos, un PIN y la vinculación de un correo electrónico.

“Es casi imposible evitar que te quiten momentáneamente el acceso, pero si tu cuenta está bien protegida, el hacker no podrá entrar realmente”, aclaró.

Rodríguez también recomendó no entrar en pánico si la cuenta es momentáneamente bloqueada: “El error más común es intentar resolverlo de manera apresurada y terminar complicando más la situación. Lo correcto es seguir los pasos de recuperación que ofrece WhatsApp”.

“Hoy herramientas como ChatGPT o la IA de Google pueden dar instrucciones paso a paso sobre cómo proteger tu celular y tu WhatsApp. Es una forma fácil y gratuita de recibir ayuda personalizada”.

Advirtió que contactar a agencias de marketing o escribir directamente a WhatsApp no siempre garantiza ayuda inmediata. “Si tu cuenta ha sido hackeada, recuperar el acceso puede ser complicado y requiere paciencia y seguir los procedimientos oficiales”.

Con estas recomendaciones, los usuarios pueden reforzar la seguridad de sus cuentas y disminuir significativamente el riesgo de perder información personal ante los ciberdelincuentes.

