En un logro sin precedentes para la exploración espacial y la seguridad de nuestro planeta, la sonda japonesa Hayabusa2 logró capturar imágenes ópticas e infrarrojas de Torifune, un inusual asteroide cercano a la Tierra que posee una silueta dividida en dos grandes lóbulos, simulando tener "dos cabezas".

El histórico sobrevuelo de alta precisión se concretó el pasado 5 de julio de 2026, marcando el primer gran hito de la misión extendida de la nave operada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), según publica el portal TN.

Un gigante de dos masas a 100 millones de kilómetros

El encuentro celestial ocurrió a una distancia aproximada de 100 millones de kilómetros de la Tierra (una distancia menor a la que separa a nuestro planeta del Sol). Poco después del acercamiento, la JAXA confirmó que las comunicaciones desde tierra ratificaron que la sonda seguía operando en perfectas condiciones tras pasar a escasos 10 kilómetros de la superficie de la roca.

¿Cómo es Torifune?

Tamaño: Mide alrededor de 450 metros de diámetro.

Clasificación: Pertenece al grupo Apollo , una categoría de asteroides cuyas órbitas cruzan directamente la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol.

Movimiento: Completa una vuelta al Sol cada 383 días y rota sobre su propio eje en apenas cinco horas.

La peculiar forma de "dos cabezas" (dos masas principales unidas entre sí) ha encendido el entusiasmo de la comunidad científica, ya que esta estructura binaria ofrecerá pistas fundamentales sobre su origen, composición y las fuerzas cósmicas que moldearon su superficie.

El asteroide de dos cabezas fotografíado por JAXA. (Foto: JAXA)

Tecnología de punta para medir el "calor" del asteroide

Para desentrañar los secretos de Torifune, la sonda desplegó un arsenal tecnológico. La primera imagen óptica fue capturada por la cámara de navegación telescópica ONC-T (que ya había detectado al asteroide desde el 20 de junio).

Sin embargo, el dato clave provino del instrumento infrarrojo TIR, encargado de medir el calor emitido por la superficie. Estos datos térmicos permitirán a los científicos estudiar la rugosidad del terreno, la inercia térmica de la roca y las diferencias extremas entre sus zonas iluminadas y las regiones en sombra. Cerca del punto máximo de acercamiento, también sumaron esfuerzos el espectrómetro NIRS3 y el instrumento de medición láser LIDAR.

Ensayo clave para la "Defensa Planetaria"

Más allá del incalculable valor científico, este sobrevuelo tuvo un propósito estratégico vital: proteger a la Tierra de un cataclismo futuro.

Aunque Hayabusa2 fue diseñada originalmente para recolectar muestras espaciales, la JAXA planificó este acercamiento como un test de funciones de defensa planetaria. La agencia explicó que la capacidad de navegar con un margen de error mínimo alrededor de un asteroide pequeño y veloz es una tecnología clave. Los algoritmos y maniobras probadas con Torifune servirán en el futuro para diseñar misiones destinadas a desviar objetos espaciales peligrosos antes de que puedan impactar contra nuestro planeta.

Parte de la valiosa información ya ha tocado suelo terrestre, mientras que el resto de los datos ópticos y térmicos continuará transmitiéndose en las próximas operaciones.

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