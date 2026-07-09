¿Jugará Messi ante Suiza? El reporte de Red Uno desde Kansas City

La incertidumbre sobre la presencia de Lionel Messi quedó atrás. Desde Kansas City, el enviado especial de Red Uno, Pablo Bustillo, confirmó que el capitán argentino estará disponible para el partido ante Suiza por los cuartos de final del Mundial.

Durante los últimos días, la preocupación creció luego de que Messi no participara de una práctica, lo que generó dudas entre los hinchas argentinos. Sin embargo, según el reporte de Red Uno, la ausencia del delantero fue solamente una medida de precaución para cuidarlo de cara al importante compromiso.

“Lo de Messi fue simplemente por precaución, para cuidarlo. Tiene y merece un trato especial. Nadie lo extrañó que no salga a la práctica, es el único que está rayando a gran nivel”, explicó Pablo Bustillo desde el campamento argentino.

El enviado especial de Red Uno también destacó el ambiente que se vive en Kansas City previo al enfrentamiento entre Argentina y Suiza, con el movimiento mundialista creciendo a pocas horas del encuentro por un lugar en las semifinales.

Además, Bustillo informó que la selección argentina realizó una práctica intensa, con el plantel enfocado en el desafío ante los suizos y con Messi trabajando para llegar en las mejores condiciones.

Argentina y Suiza se preparan para un duelo decisivo, mientras Red Uno continúa con la cobertura especial del Mundial desde Estados Unidos, llevando todos los detalles antes del partido.

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