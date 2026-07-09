Erling Haaland demostró en varias ocasiones que su grandeza va mucho más allá de las canchas de fútbol. Hace un tiempo, el delantero estrella del Manchester City conmovió a las redes sociales tras enviar un emotivo video de felicitación a un pequeño niño brasileño llamado Vini, quien estaba siendo víctima de acoso escolar debido a que usa una coleta en el cabello inspirada en el característico peinado del futbolista.

Aunque este noble gesto de empatía y humildad por parte del goleador noruego ocurrió originalmente en diciembre de 2023, la historia cobró un segundo aire en las últimas horas. Con la actual efervescencia y la fiebre global por el Mundial 2026, el video se volvió a viralizar por completo, inspirando a millones de aficionados en todo el mundo.

El mensaje de Erling: "El cabello largo es muy lindo"

Al enterarse de la difícil situación que atravesaba el menor por el simple hecho de querer parecerse a su ídolo, Haaland no dudó en reaccionar con un video repleto de aliento, motivándolo a ignorar las burlas de sus compañeros de escuela:

"Hola Vini, aquí Erling. Escuché que eres el Erling Haaland brasileño y lo aprecio. Me alegra saberlo. El cabello largo es muy lindo, así que mantén el tuyo y que no te importe lo que digan los demás. Además, ¡feliz cumpleaños!", expresó el futbolista con una sonrisa.

El video capturó el momento exacto en que Vini y su familia recibieron el saludo. La reacción del niño pasó de la timidez y la incredulidad a una inmensa felicidad que coronó abrazando efusivamente a su madre, dejando atrás los amargos momentos provocados por el bullying.

La respuesta del "Mini Haaland"

El pequeño fanático tampoco tardó en responderle al atacante del Manchester City a través de otro video, visiblemente emocionado, luciendo la camiseta de los 'citizens' y mostrando una toalla con el rostro de su gran referente:

"Hola Haaland, aquí Vini. ¡Me encantó el video, no lo podía creer! Te amo. ¡Vamos Haaland a hacer muchos goles!", exclamó el niño con entusiasmo.

El tierno intercambio generó una nueva ola de elogios a nivel mundial hacia el jugador nórdico. En un contexto donde los ojos del planeta están puestos en el balompié gracias a la Copa del Mundo 2026, el recuerdo de esta acción demuestra cómo el fútbol y sus máximas figuras tienen el poder de transformar positivamente la vida de sus seguidores más pequeños.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play