El delantero del Manchester City envió un mensaje de apoyo a un pequeño fanático que era víctima de bullying por usar su mismo peinado. "No te importe lo que digan", le aconsejó el goleador.
09/07/2026 18:21
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Erling Haaland demostró en varias ocasiones que su grandeza va mucho más allá de las canchas de fútbol. Hace un tiempo, el delantero estrella del Manchester City conmovió a las redes sociales tras enviar un emotivo video de felicitación a un pequeño niño brasileño llamado Vini, quien estaba siendo víctima de acoso escolar debido a que usa una coleta en el cabello inspirada en el característico peinado del futbolista.
Aunque este noble gesto de empatía y humildad por parte del goleador noruego ocurrió originalmente en diciembre de 2023, la historia cobró un segundo aire en las últimas horas. Con la actual efervescencia y la fiebre global por el Mundial 2026, el video se volvió a viralizar por completo, inspirando a millones de aficionados en todo el mundo.
El mensaje de Erling: "El cabello largo es muy lindo"
Al enterarse de la difícil situación que atravesaba el menor por el simple hecho de querer parecerse a su ídolo, Haaland no dudó en reaccionar con un video repleto de aliento, motivándolo a ignorar las burlas de sus compañeros de escuela:
"Hola Vini, aquí Erling. Escuché que eres el Erling Haaland brasileño y lo aprecio. Me alegra saberlo. El cabello largo es muy lindo, así que mantén el tuyo y que no te importe lo que digan los demás. Además, ¡feliz cumpleaños!", expresó el futbolista con una sonrisa.
El video capturó el momento exacto en que Vini y su familia recibieron el saludo. La reacción del niño pasó de la timidez y la incredulidad a una inmensa felicidad que coronó abrazando efusivamente a su madre, dejando atrás los amargos momentos provocados por el bullying.
La respuesta del "Mini Haaland"
El pequeño fanático tampoco tardó en responderle al atacante del Manchester City a través de otro video, visiblemente emocionado, luciendo la camiseta de los 'citizens' y mostrando una toalla con el rostro de su gran referente:
"Hola Haaland, aquí Vini. ¡Me encantó el video, no lo podía creer! Te amo. ¡Vamos Haaland a hacer muchos goles!", exclamó el niño con entusiasmo.
El tierno intercambio generó una nueva ola de elogios a nivel mundial hacia el jugador nórdico. En un contexto donde los ojos del planeta están puestos en el balompié gracias a la Copa del Mundo 2026, el recuerdo de esta acción demuestra cómo el fútbol y sus máximas figuras tienen el poder de transformar positivamente la vida de sus seguidores más pequeños.
Vea el video:
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