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¿Qué equipo pasará a semifinales? Así puede registrarse en el Tinkazo de Red Uno y ganar premios

Los fanáticos interesados en concursar solo deben seguir los pasos establecidos para obtener premios semanales y acumular puntos para optar a grandes sorpresas al final del campeonato.

Ximena Rodriguez

09/07/2026 17:54

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Vive el Mundial 2026 junto a Red Uno y gana premios con el Tinkazo. Foto: Red Uno.
Bolivia

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La participación en el ‘Tinkazo’, la plataforma de pronósticos deportivos de Red Uno, es completamente gratuita y requiere de un registro digital muy sencillo para comenzar a acumular puntos. Los fanáticos interesados en concursar solo deben seguir los pasos establecidos para obtener premios semanales y acumular puntos para optar a grandes sorpresas al final del campeonato.

Para iniciar el proceso de inscripción, el usuario debe escanear el código QR autorizado o ingresar directamente al enlace oficial: https://www.reduno.com.bo/eltinkazo/. Tras este paso inicial, el sistema enviará de manera automática un código de acceso al correo electrónico para validar los datos personales y activar la cuenta.

Requisitos y modalidad del juego

  • Edad mínima: La convocatoria permanece abierta para todas las personas desde los 12 años de edad.
  • Margen de cambio: Los pronósticos sobre los partidos pueden ser modificados hasta una hora antes del inicio de cada encuentro.
  • Acumulación: Cada acierto dentro de la página web permite escalar puestos en la tabla de clasificación general.

Flexibilidad en los pronósticos

Los concursantes habilitados tienen la oportunidad de registrar sus predicciones partido a partido durante toda la vigencia del campeonato internacional. La plataforma digital permite actualizar las proyecciones futbolísticas con flexibilidad para asegurar un mejor desempeño en las jornadas correspondientes.

Los resultados finales de cada fecha permitirán a los usuarios más acertados posicionarse de forma óptima en el ranking global. Esta constancia en los pronósticos es indispensable para aspirar a las grandes sorpresas reservadas para el cierre del evento deportivo.

Distribución de los incentivos semanales

Los ganadores de cada semana serán anunciados durante la emisión del programa Súper Deportivo, mientras que la entrega de premios se realizará la semana posterior a la publicación de los resultados. Estos serán entregados los domingos, en vivo, durante el programa especial del Súper Deportivo.

Mira la programación en Red Uno Play

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