Un alto dirigente de la FIFA eligió a su favorito para campeón y no es Argentina

A pocos días de conocer a los nuevos semifinalistas del Mundial 2026, una declaración de un alto dirigente de la FIFA generó debate entre los aficionados. El exentrenador francés Arsène Wenger reveló cuál es, según su análisis, la selección con mayores posibilidades de levantar el trofeo, y su elección no fue Argentina.

El actual Director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA señaló que Francia llega como el principal candidato al título por su rendimiento, intensidad y capacidad competitiva mostrada durante el torneo.

“Francia va a ganar el Mundial”, afirmó Wenger durante una entrevista en el podcast Kroos y Kroos, conducido por el exfutbolista alemán Toni Kroos y su hermano.

El francés reconoció que su nacionalidad podía generar cuestionamientos, pero aseguró que su análisis está basado en el desempeño deportivo de los equipos.

“Sé que van a decir que lo digo porque soy francés, pero cuando analizas el torneo, el tren se mueve a una velocidad determinada y hay que ser capaz de subirse a ese tren”, explicó.

Wenger destaca la fortaleza de Francia y apunta contra sus principales rivales

El exentrenador del Arsenal sostuvo que la selección francesa combina potencia física, experiencia y profundidad de plantel, factores que considera determinantes en la etapa final de una Copa del Mundo.

Además, Wenger analizó el nivel mostrado por otras selecciones y destacó especialmente a España como el equipo que podría complicar el camino de Francia hacia el título.

“Para mí, la verdadera incógnita es España. Si algún equipo puede vencer a Francia ahora mismo, diría que es España, porque tiene un nivel técnico superior y una cultura de juego colectivo que nadie más tiene en este momento”, señaló.

Según su análisis, el duelo entre Francia y España sería una de las posibles claves del desenlace del torneo, debido a que ambas selecciones representan estilos de juego diferentes: la fortaleza física francesa frente al dominio técnico español.

Sus palabras generaron debate en redes sociales

Las declaraciones del dirigente de la FIFA rápidamente provocaron reacciones entre los seguidores del fútbol. Algunos usuarios cuestionaron que un funcionario del organismo internacional expresara públicamente una preferencia por una selección, mientras otros consideraron que se trató simplemente de un análisis deportivo.

La ausencia de Argentina entre sus principales candidatos también generó comentarios, especialmente por el protagonismo que mantiene la Albiceleste en el Mundial y por el rendimiento de Lionel Messi, quien continúa siendo una de las figuras del torneo.

Con los cuartos de final en marcha, las predicciones quedan ahora en segundo plano y serán los resultados dentro del campo los que definan si el pronóstico de Wenger se acerca o no a la realidad.

Mira la programación en Red Uno Play