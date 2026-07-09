🔴Ahora en vivo| Por la clasificación inicia el segundo tiempo Francia y Marruecos (0-0)

Este choque reedita un duelo con sabor a revancha de Qatar 2022. En aquella última Copa del Mundo, los franceses se impusieron por 2-0 ante la escuadra africana en semifinales. Ahora, la historia vuelve a cruzarlos.

Sigue aquí el minuto a minuto:

Francia llega a los cuartos de final tras superar por 1-0 a Paraguay en un encuentro muy disputado. La clasificación se resolvió con un penal convertido por Kylian Mbappé, quien alcanzó los 19 goles en Copas del Mundo.

Por su parte, Marruecos fue el primer equipo en asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo tras vencer con autoridad por 3-0 a Canadá. Los Leones del Atlas dominaron al conjunto anfitrión con un doblete de Azzedine Ounahi y un gol de Soufiane Rahimi.

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