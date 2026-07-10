Choque de gigantes en Los Ángeles: España busca las semifinales ante el poderío ofensivo de Bélgica

El Mundial 2026 entra en su etapa más vibrante. Este viernes 10 de julio, a partir de las 15:00 (hora de Bolivia), las selecciones de España y Bélgica se enfrentarán en el imponente Estadio Los Ángeles por la llave 2 de los cuartos de final. Bajo el arbitraje del inglés Michael Oliver, ambos combinados se jugarán el prestigio de quedar entre los cuatro mejores equipos del planeta.

Un muro impenetrable llamado España

La selección española, campeona en Sudáfrica 2010, llega a esta cita arrastrando una solidez defensiva que ya es leyenda. Tras eliminar a Portugal en octavos de final con un agónico 1-0, "La Roja" rompió el récord histórico de imbatibilidad en las Copas del Mundo, superando la marca de 559 minutos sin encajar goles que ostentaba Suiza.

El camino de España hasta los cuartos de final ha sido impecable:

Fase de Grupos: 0-0 ante Cabo Verde, 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 frente a Uruguay.

Dieciseisavos de final: Sólido triunfo por 3-0 ante Austria.

Octavos de final: Victoria trabajada por 1-0 contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Los Diablos Rojos, un ataque demoledor

Al frente estará Bélgica, un equipo que ha ido de menos a más y que actualmente atraviesa su mejor momento ofensivo en el torneo. Los dirigidos por Domenico Tedesco vienen de destrozar a los locales, Estados Unidos, por un contundente 4-1 en los octavos de final, con una actuación estelar de Charles De Ketelaere (doblete), Hans Vanaken y el eterno Romelu Lukaku.

La campaña belga demuestra su tremendo poder de fuego:

Fase de Grupos: Empates 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, cerrando con una goleada 5-1 a Nueva Zelanda.

Dieciseisavos de final: Victoria llena de carácter por 3-2 ante Senegal.

Octavos de final: Clasificación autoritaria por 4-1 frente a Estados Unidos.

Su gran objetivo es igualar o superar el histórico tercer puesto conseguido en Rusia 2018.

Historial mundialista: Aroma a revancha

Este enfrentamiento romperá el empate histórico entre ambos en citas mundiales, donde registran una victoria por lado:

México 1986: Bélgica eliminó a España precisamente en la tanda de penales de los cuartos de final. Italia 1990: España se tomó revancha al vencer 2-1 a los belgas en la fase de grupos.

El ganador de este cruce se consolidará como uno de los máximos candidatos al título y esperará rival en las semifinales de la Copa del Mundo.

Horarios en el mundo (Viernes 10 de julio)

13:00: México, Honduras, El Salvador, Nicaragua.

14:00: Perú, Colombia.

15:00: Bolivia, Chile, Venezuela.

16:00: Argentina.

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