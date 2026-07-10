Dos nuevos decretos del Gobierno: conozca los cambios más importantes

El Gobierno nacional aprobó los decretos supremos N° 5652 y N° 5653, que introducen cambios en la política de hidrocarburos y tributaria. Las medidas amplían por un año el periodo transitorio para los precios de los combustibles y establecen nuevas alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para la importación de vehículos eléctricos e híbridos.

Amplían el periodo transitorio para los combustibles

El Decreto Supremo N° 5652 extiende por doce meses la vigencia del régimen transitorio de precios para los productos derivados del petróleo y el Gas Natural Vehicular (GNV), con el objetivo de preservar la estabilidad de precios en el mercado interno.

La norma incorpora un nuevo factor de ajuste basado en el tipo de cambio oficial para la determinación de precios en moneda nacional y define un margen de almacenaje destinado a cubrir los costos operativos y garantizar una rentabilidad razonable para las empresas del sector.

Asimismo, mantiene el precio final del GNV en 2,73 bolivianos por metro cúbico durante el periodo transitorio.

El decreto también elimina la comercialización de la Gasolina Premium, actualiza la denominación de algunos combustibles de aviación y autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a destinar hasta Bs 1.000 millones a YPFB para cubrir los diferenciales de costos por la importación de petróleo crudo.

Además, incorpora ajustes técnicos al Reglamento de Calidad de Carburantes y deja sin efecto cuatro decretos supremos emitidos entre 1998 y 2011.

Cambios al ICE para vehículos eléctricos e híbridos

Por su parte, el Decreto Supremo N° 5653 establece las nuevas alícuotas del Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para la importación de vehículos eléctricos e híbridos, medida que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.

El decreto incorpora un anexo con la clasificación de vehículos según su tipo de propulsión, código arancelario y antigüedad. En varios casos, especialmente para vehículos totalmente eléctricos, las alícuotas del ICE se fijan en 0%, mientras que para algunos modelos híbridos se establecen porcentajes diferenciados de acuerdo con sus características técnicas.

La aplicación y cumplimiento de esta disposición estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Buscan estabilidad e incentivar tecnologías limpias

Con ambos decretos, el Gobierno apunta a mantener la política de estabilización de los precios de los combustibles en el mercado interno y, al mismo tiempo, promover la incorporación de vehículos eléctricos e híbridos mediante incentivos tributarios para su importación.

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