¿A cuánto está el dólar hoy? El BCB fija una nueva cotización oficial

El Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para este viernes 10 de julio un Tipo de Cambio Oficial de Bs 10,24, lo que representa un incremento de Bs 0,14 frente al jueves 9 de julio, cuando la cotización oficial se ubicó en Bs 10,10.

En contraste, el mercado paralelo registró valores superiores. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en Bs 10,53 para la compra y Bs 10,54 para la venta.

En la jornada anterior, la misma plataforma reportó un precio de Bs 10,44 para la compra y Bs 10,47 para la venta, por lo que el dólar paralelo también registró un incremento de Bs 0,09 en la compra y Bs 0,07 en la venta.

Aunque las cotizaciones del mercado paralelo no forman parte del sistema financiero regulado, continúan siendo una referencia para distintos sectores económicos y operaciones comerciales.

El BCB informó que el Tipo de Cambio Oficial se publica diariamente en el marco del régimen de tipo de cambio flexible, vigente desde finales de junio, por lo que la cotización puede variar de acuerdo con las condiciones del mercado.

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