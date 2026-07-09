Librecambistas revelan a cuánto cotiza el dólar en Cochabamba

El dólar continúa cotizándose por encima del tipo de cambio oficial en el mercado paralelo de Cochabamba. Este jueves, librecambistas y casas de cambio reportaron que la divisa estadounidense se compra a Bs 10,30 y se vende hasta en Bs 10,40, mientras que la referencia oficial del Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 10,10.

Operadores del mercado señalaron que la cotización presenta ligeras variaciones respecto a la jornada anterior, aunque el comportamiento del precio se mantiene estable.

"El dólar se ha subido para hoy. Ayer estábamos en 10,20 y 10,40; ahora está casi igual la venta", comentó un librecambista.

El precio depende de la oferta y la demanda

Los cambistas explicaron que el valor del dólar puede variar según el punto de cambio y el movimiento del mercado.

"Estamos comprando a 10,30 y para la venta está en 10,35; varía, los clientes piden rebaja", indicó una operadora de una casa de cambio. Asimismo, otro librecambista señaló que la demanda no registra cambios significativos.

"No hay muchos compradores ni vendedores, está ahí a la par. Lo del BCB es una referencial", manifestó.

Tipo de cambio oficial es de Bs 10,10

El Banco Central de Bolivia fijó para este jueves el tipo de cambio oficial del dólar en Bs 10,10, una cifra superior a la registrada el miércoles, cuando la cotización oficial fue de Bs 9,96.

Sin embargo, en el mercado paralelo la divisa continúa negociándose por encima de ese valor, reflejando la dinámica propia de la oferta y la demanda en las casas de cambio y entre los librecambistas de Cochabamba.

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