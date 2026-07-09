Choferes esperan reunión con Gobierno tras vencer plazo de abastecimiento de combustible

La Confederación Nacional de Choferes de Bolivia confirmó que este miércoles sostendrá una reunión con autoridades del Gobierno para analizar la crisis por el abastecimiento de combustible, luego de que concluyera el plazo de 48 horas otorgado al Ejecutivo para regularizar la distribución de carburantes.

Diálogo con Gobierno

El secretario ejecutivo del sector, Lucio Gómez, informó que el encuentro fue convocado por el Ministerio de Hidrocarburos y contará con la participación de representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), además de solicitar la presencia del Ministerio de Obras Públicas por tratarse de un tema que afecta directamente al transporte.

"Esperamos recibir resultados positivos. Lo único que queremos es trabajar", afirmó Gómez.

Sector no trabaja al 100% de su capacidad

El dirigente sostuvo que la falta de diésel y gasolina mantiene paralizado a gran parte del parque automotor del país. Según explicó, actualmente el transporte público y de carga opera entre el 40 % y el 50 % de su capacidad, situación que también afecta el cumplimiento de obligaciones financieras y comerciales del sector.

Asimismo, señaló que muchos transportistas enfrentan multas, deudas bancarias y riesgos de ejecución de bienes debido a la imposibilidad de desarrollar sus actividades con normalidad.

"El transporte está en quiebra y no puede responder a sus obligaciones", advirtió.

Los dirigentes esperan que la reunión permita establecer medidas concretas para garantizar el suministro de combustible y evitar una mayor afectación al servicio de transporte en todo el país.

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