¡Vacaciones activas! Estas son las escuelas municipales que siguen funcionando en Cochabamba

Durante el descanso escolar de invierno, la Alcaldía de Cochabamba mantiene activas sus escuelas deportivas municipales con disciplinas gratuitas para niños y jóvenes de 7 a 17 años. Conoce los horarios, actividades disponibles y requisitos para inscribirse.
09/07/2026 12:41
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Las vacaciones de invierno ya comenzaron y, mientras más de 160 unidades educativas reciben trabajos de mantenimiento, las escuelas deportivas municipales de Cochabamba continúan funcionando con normalidad para ofrecer alternativas de recreación, formación y actividad física durante el receso escolar.
El periodo vacacional inició el 6 de julio y tendrá una duración de dos semanas. Durante este tiempo, niños y adolescentes podrán participar en diferentes disciplinas deportivas gratuitas.
Horarios de las escuelas municipales deportivas
Natación
Lunes a viernes
08:00 a 12:00
09:00 a 14:00
13:00 a 17:00
Futsal
OTB Semapa – Distrito 2
Lunes a viernes
08:30 a 10:30
14:00 a 17:00
OTB 21 de Septiembre – Distrito 9
Lunes y viernes
08:00 a 10:00
14:00 a 19:00
Martes, miércoles y jueves
14:00 a 19:00
Fútbol
OTB Santa Bárbara – Distrito 8
Martes y viernes
08:00 a 18:30
Miércoles
14:00 a 18:30
Sábado
14:00 a 18:30
Comuna Itocta – Distrito 9
Lunes, miércoles y viernes
08:30 a 11:30
13:30 a 19:00
Martes
08:00 a 11:30
Gimnasia
Lunes a viernes
08:00 a 11:00
14:00 a 17:00
Raquet
Lunes a viernes
09:00 a 15:00
Voleibol
OTB Temporal Cala Cala – Distrito 2
Lunes a viernes
16:00 a 21:00
BMX
Lunes a viernes
14:00 a 18:00
Sábado
09:00 a 12:00
Requisitos para inscribirse
Los interesados en formar parte de las escuelas municipales deben cumplir con los siguientes requisitos:
Tener entre 7 y 17 años.
Presentar fotocopia de certificado de nacimiento o cédula de identidad.
Contar con certificado médico.
Utilizar indumentaria adecuada para la práctica deportiva.
La Alcaldía de Cochabamba invita a niños y jóvenes a aprovechar las vacaciones de invierno realizando actividad física y participando en espacios deportivos gratuitos.
“Estas vacaciones, el deporte continúa: Cochabamba mantiene abiertas sus escuelas municipales para formar talento y promover una vida saludable”.
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