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¡Vacaciones activas! Estas son las escuelas municipales que siguen funcionando en Cochabamba

Durante el descanso escolar de invierno, la Alcaldía de Cochabamba mantiene activas sus escuelas deportivas municipales con disciplinas gratuitas para niños y jóvenes de 7 a 17 años. Conoce los horarios, actividades disponibles y requisitos para inscribirse.

Red Uno de Bolivia

09/07/2026 12:41

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Cochabamba: revisa los horarios de las escuelas municipales gratuitas. Imagen de referencia Istock.
Cochabamba, Bolivia

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Las vacaciones de invierno ya comenzaron y, mientras más de 160 unidades educativas reciben trabajos de mantenimiento, las escuelas deportivas municipales de Cochabamba continúan funcionando con normalidad para ofrecer alternativas de recreación, formación y actividad física durante el receso escolar.

El periodo vacacional inició el 6 de julio y tendrá una duración de dos semanas. Durante este tiempo, niños y adolescentes podrán participar en diferentes disciplinas deportivas gratuitas.

Horarios de las escuelas municipales deportivas

Natación

Lunes a viernes
 08:00 a 12:00
 09:00 a 14:00
 13:00 a 17:00

Futsal

 OTB Semapa – Distrito 2
 Lunes a viernes
 08:30 a 10:30
 14:00 a 17:00

OTB 21 de Septiembre – Distrito 9
 Lunes y viernes
 08:00 a 10:00
 14:00 a 19:00

Martes, miércoles y jueves
 14:00 a 19:00

Fútbol

OTB Santa Bárbara – Distrito 8
 Martes y viernes
 08:00 a 18:30

 Miércoles
 14:00 a 18:30

 Sábado
 14:00 a 18:30

Comuna Itocta – Distrito 9
 Lunes, miércoles y viernes
 08:30 a 11:30
 13:30 a 19:00

 Martes
 08:00 a 11:30

Gimnasia

 Lunes a viernes
 08:00 a 11:00
 14:00 a 17:00

Raquet

 Lunes a viernes
 09:00 a 15:00

Voleibol

OTB Temporal Cala Cala – Distrito 2
 Lunes a viernes
 16:00 a 21:00

BMX

 Lunes a viernes
 14:00 a 18:00

Sábado
09:00 a 12:00

Requisitos para inscribirse

Los interesados en formar parte de las escuelas municipales deben cumplir con los siguientes requisitos:

  •  Tener entre 7 y 17 años.

  •  Presentar fotocopia de certificado de nacimiento o cédula de identidad.

  •  Contar con certificado médico.

  •  Utilizar indumentaria adecuada para la práctica deportiva.

La Alcaldía de Cochabamba invita a niños y jóvenes a aprovechar las vacaciones de invierno realizando actividad física y participando en espacios deportivos gratuitos.

“Estas vacaciones, el deporte continúa: Cochabamba mantiene abiertas sus escuelas municipales para formar talento y promover una vida saludable”.

Mira la programación en Red Uno Play

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