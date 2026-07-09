¡Vacaciones activas! Estas son las escuelas municipales que siguen funcionando en Cochabamba

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y, mientras más de 160 unidades educativas reciben trabajos de mantenimiento, las escuelas deportivas municipales de Cochabamba continúan funcionando con normalidad para ofrecer alternativas de recreación, formación y actividad física durante el receso escolar.

El periodo vacacional inició el 6 de julio y tendrá una duración de dos semanas. Durante este tiempo, niños y adolescentes podrán participar en diferentes disciplinas deportivas gratuitas.

Horarios de las escuelas municipales deportivas

Natación

Lunes a viernes

08:00 a 12:00

09:00 a 14:00

13:00 a 17:00

Futsal

OTB Semapa – Distrito 2

Lunes a viernes

08:30 a 10:30

14:00 a 17:00

OTB 21 de Septiembre – Distrito 9

Lunes y viernes

08:00 a 10:00

14:00 a 19:00

Martes, miércoles y jueves

14:00 a 19:00

Fútbol

OTB Santa Bárbara – Distrito 8

Martes y viernes

08:00 a 18:30

Miércoles

14:00 a 18:30

Sábado

14:00 a 18:30

Comuna Itocta – Distrito 9

Lunes, miércoles y viernes

08:30 a 11:30

13:30 a 19:00

Martes

08:00 a 11:30

Gimnasia

Lunes a viernes

08:00 a 11:00

14:00 a 17:00

Raquet

Lunes a viernes

09:00 a 15:00

Voleibol

OTB Temporal Cala Cala – Distrito 2

Lunes a viernes

16:00 a 21:00

BMX

Lunes a viernes

14:00 a 18:00

Sábado

09:00 a 12:00

Requisitos para inscribirse

Los interesados en formar parte de las escuelas municipales deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 7 y 17 años .

Presentar fotocopia de certificado de nacimiento o cédula de identidad.

Contar con certificado médico.

Utilizar indumentaria adecuada para la práctica deportiva.

La Alcaldía de Cochabamba invita a niños y jóvenes a aprovechar las vacaciones de invierno realizando actividad física y participando en espacios deportivos gratuitos.

“Estas vacaciones, el deporte continúa: Cochabamba mantiene abiertas sus escuelas municipales para formar talento y promover una vida saludable”.

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