El estado de salud de las personas heridas en el accidente de tránsito registrado en la ruta Pailas-Cotoca continúa siendo delicado. De los cinco pacientes que fueron trasladados a un centro asistencial tras el hecho, tres permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), uno de ellos entubado y bajo constante monitoreo médico.

El jefe de Emergencias del hospital, Geovanni Chinche, informó que el paciente más grave fue sometido a una intervención de neurocirugía, cuyo resultado fue el esperado. Sin embargo, su evolución será determinante en las próximas horas.

“El paciente fue intervenido por el servicio de neurocirugía. La cirugía salió dentro de lo que se esperaba y ahora se aguarda su evolución clínica y los estudios de control que se realizarán según la indicación del especialista”, explicó.

El médico detalló que el herido presenta una lesión facial en la región supraciliar izquierda y fue intervenido además por el servicio de cirugía plástica. Asimismo, sufrió un hematoma subdural y epidural producto del fuerte impacto.

Actualmente, el paciente permanece en terapia intensiva, entubado y con una evolución estacionaria.

Chinche confirmó que otros dos pacientes, una mujer y un hombre, también continúan internados en la UTI y tienen programadas cirugías plásticas durante esta jornada debido a las lesiones sufridas.

Entre los heridos también se encuentra un niño de cinco años, quien ya fue intervenido quirúrgicamente por el servicio de cirugía plástica. Según el reporte médico, el menor se encuentra estable y fuera de peligro.

El jefe de Emergencias señaló que los cinco pacientes presentan lesiones ocasionadas por el impacto, principalmente heridas punzocortantes y traumatismos; no obstante, el caso de mayor gravedad corresponde al paciente que permanece internado en terapia intensiva.

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