Fiscalía inspecciona planta de papa en El Alto por caso contra Franklin Flores

La Fiscalía realizó una inspección técnica ocular en la Planta de Transformación de Papa de El Alto como parte de una de las investigaciones que sigue contra el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores.

Señaló que la inspección técnica forma parte de las actuaciones destinadas a reunir mayores elementos para esclarecer las presuntas irregularidades investigadas. En tanto, también se informó que son 15 investigados en el caso de irregularidades percibidas durante la gestión de Flores.

Franklin Flores es investigado por presunta corrupción

El exgerente de Emapa es investigado por presuntos hechos de corrupción relacionados con la construcción de la Planta de Transformación de Papa, proyecto que demandó una inversión de Bs 162 millones en 2022. Fue aprehendido en enero de este año, posteriormente sometido a una audiencia de medidas cautelares y enviado con detención preventiva al penal de San Pedro.

Además de este caso, Franklin Flores enfrenta otras investigaciones vinculadas a la presunta subvención irregular de harina —proceso en el que también fue aprehendido el dirigente Rubén Ríos— y por la construcción de plantas piscícolas.

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