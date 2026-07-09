Albergue paceño brinda apoyo y abrigo a personas en condición de calle

Ante el descenso de las temperaturas en La Paz, la Alcaldía habilitó el albergue municipal Zenobio López para brindar resguardo a personas en situación de calle y evitar nuevos casos de hipotermia.

El espacio, ubicado en la avenida Zabaleta, detrás del Jardín Botánico y frente al mercado Zenobio López, tiene capacidad para recibir a 30 personas y permanecerá abierto hasta el 15 de agosto.

Apoyo para personas en situación de calle

El encargado del albergue, Enrique Alanez, explicó que los beneficiarios cuentan con duchas, lavado de ropa y un lugar seguro para pernoctar durante las noches más frías. Además, se les brinda alimentación gracias al apoyo de voluntarios y personas solidarias.

"Invitamos a las personas en situación de calle a venir a pernoctar para evitar que se registren más fallecimientos por el frío", señaló el responsable del refugio.

Usuarios del albergue agradecieron la iniciativa municipal, aunque solicitaron mayor apoyo de la población mediante donaciones de ropa de invierno, frazadas y alimentos para quienes permanecen en el lugar.

"Pedimos a las personas de buen corazón que nos colaboren con alimentos, ropa y frazadas para nosotros y nuestros compañeros", expresó uno de los beneficiarios.

Piden ayuda a la población

Las solicitudes de ayuda se producen después de que se reportan fallecimientos de personas en situación de calle presuntamente relacionados con las bajas temperaturas. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para apoyar a la población más vulnerable durante la temporada invernal.

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