Filas de tractores por diésel frenan la cosecha y la siembra en Santa Cruz

La escasez de diésel continúa afectando al sector productivo del norte del departamento de Santa Cruz. En la localidad de Chané, decenas de tractores permanecen estacionados en los surtidores a la espera de abastecerse de combustible, en lugar de operar en los campos durante una etapa considerada clave para la zafra cañera y la siembra de la campaña de invierno de soya.

Productores de la zona denunciaron que el suministro de diésel no llega de manera continua y que las cisternas abastecen las estaciones de servicio aproximadamente cada dos días, aunque con volúmenes muy inferiores a la demanda.

Según indicaron, la necesidad diaria de combustible en esta región alcanza los 60.000 litros, mientras que actualmente estarían llegando apenas 10.000 litros, cantidad insuficiente para atender las labores agrícolas. Esta situación obliga a los productores a permanecer durante horas en las filas, retrasando la cosecha de caña y las tareas de siembra.

El problema se presenta en un momento crítico para el sector agrícola, que depende de la disponibilidad de combustible para operar maquinaria pesada y cumplir con los tiempos establecidos de la campaña productiva.

YPFB prevé normalizar abastecimiento de combustible hasta fin de mes

En medio de este escenario, YPFB informó que la normalización del abastecimiento de combustibles será gradual y podría concretarse en aproximadamente tres semanas. El vicepresidente nacional de Operaciones de la estatal, Víctor Hugo Blacud, explicó que la empresa enfrenta dificultades en la fluidez del sistema de distribución debido a la implementación de controles de calidad desde el ingreso del combustible al país hasta su comercialización.

La autoridad aseguró que el carburante está disponible, pero que la prioridad es garantizar que cumpla con las especificaciones técnicas antes de ser distribuido. Asimismo, indicó que YPFB trabaja de forma coordinada con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio de Hidrocarburos para agilizar el suministro.

Blacut estimó que el abastecimiento podría normalizarse hacia finales de julio, aunque reconoció que la recuperación será progresiva. Mientras tanto, las filas en los surtidores continúan en distintas regiones del país y los sectores productivos advierten que la falta de diésel sigue afectando la logística, la producción y el desarrollo de las actividades económicas.

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