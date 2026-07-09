El ministro Zamora anuncia que se presentará una convocatoria nacional para el cargo de la Gerencia de BoA

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, informó que se lanzará una convocatoria nacional para seleccionar al nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), luego de la destitución de Eduardo Valdivia, quien dejó el cargo tras la polémica generada por un viaje al exterior.

Explicó que la designación no estará basada en una elección directa del Gobierno, sino en un proceso abierto en el que podrán participar profesionales interesados en asumir la conducción de la aerolínea estatal.

“Vamos a lanzar una convocatoria nacional para el nuevo gerente de BoA. No es que el ministro o el presidente vaya a elegir a dedo; vamos a recibir currículums y elegir de acuerdo con sus conocimientos, capacidades y los criterios que correspondan”, señaló.

Mientras se desarrolla el proceso, la empresa contará con un gerente interino que continuará con el trabajo de reestructuración impulsado por el Gobierno.

Defiende gestión de Valdivia y cuestiona intereses detrás de su salida

El ministro destacó los avances alcanzados junto a Eduardo Valdivia, principalmente en el proceso de reestructuración de BoA y el análisis para la renovación de la flota aérea.

Zamora aseguró que Valdivia reconoció un error y afirmó que su salida no debe desviar la atención del objetivo principal de fortalecer la aerolínea. “Él ha reconocido un error, pero ya no tenemos que entrar al debate de qué ha pasado. Creo que hay que dar vuelta de página y seguir adelante”, manifestó.

Asimismo, cuestionó la existencia de intereses que, según dijo, buscarían afectar los procesos de cambio dentro de la empresa estatal.

Gobierno impulsa renovación de la flota aérea

Zamora informó que durante su visita a Brasil conoció las instalaciones de la empresa Embraer, donde se realizaron evaluaciones para la renovación de aeronaves de BoA.

Dijo que la decisión de cambiar la flota no responde únicamente a una preferencia por una marca determinada, sino a un análisis técnico, económico y legal que permita mejorar el rendimiento, reducir costos y garantizar la seguridad de los pasajeros.

El ministro señaló que una alternativa en evaluación es el sistema de leasing, debido al alto costo de adquisición de aeronaves nuevas.

“Una aeronave nueva cuesta alrededor de 40 millones de dólares; comprar 10 significaría una inversión de 400 millones de dólares. Por eso se debe analizar qué es lo más conveniente para BoA: comprar o alquilar”, indicó.

Mantenimiento y aeronaves en tierra generan pérdidas

Comentó que uno de los principales problemas de BoA es mantener aeronaves fuera de servicio, debido a que la mayoría son alquiladas y continúan generando costos mientras permanecen en tierra.

Señaló que la empresa recibió inicialmente ocho aviones y posteriormente incrementó su flota a 14 aeronaves, pero advirtió que algunos equipos requieren mayor mantenimiento por sus años de operación.

También cuestionó prácticas realizadas en gestiones anteriores, como el traslado de motores y piezas entre aeronaves, situación que, según indicó, generó problemas que ahora buscan corregir mediante un nuevo plan de renovación y mantenimiento.

Destitución de Valdivia generó polémica por viaje al exterior

La salida de Eduardo Valdivia de la gerencia general de BoA se produjo luego de la controversia generada por un viaje a Estados Unidos y denuncias sobre un presunto uso irregular de beneficios tarifarios para adquirir pasajes de la aerolínea estatal.

El Ministerio de Obras Públicas informó, mediante un comunicado, que la decisión fue tomada “debido a los acontecimientos recientes que son de público conocimiento”.

La cartera de Estado señaló además que el Gobierno mantiene su compromiso con la recuperación y el fortalecimiento de las empresas estratégicas del país.

Cambios en BoA y evaluación de funcionarios

Respecto a la continuidad de exfuncionarios vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS), Zamora afirmó que no se debe juzgar a una persona únicamente por su afiliación política, sino por su desempeño y conducta laboral.

Indicó que se continuará con un proceso de reestructuración para separar a quienes no cumplan con sus funciones, pero aclaró que existen normas laborales que deben respetarse. “Una cosa es pertenecer a un partido político y otra es la actitud de una persona. No podemos poner a todos en la misma bolsa”, afirmó.

El ministro sostuvo que el objetivo es conformar equipos técnicos alejados de intereses políticos y garantizar una nueva etapa para la aerolínea estatal.

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