Petrobras volverá a Bolivia y apoyará la reestructuración de YPFB, anuncia ministro Blanco

"Están dispuestos a ayudarnos en todos los aspectos, con toda la experiencia que tienen. Han sido muy abiertos y estamos muy satisfechos con los resultados", afirmó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, al anunciar que Petrobras colaborará en la reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y volverá a participar en toda la cadena de hidrocarburos del país.

La autoridad explicó que el acuerdo fue alcanzado tras una reunión sostenida con ejecutivos de Petrobras en Río de Janeiro. Como parte de los compromisos asumidos, informó que desde la próxima semana se instalarán mesas técnicas para definir el alcance de las nuevas operaciones de la petrolera brasileña en Bolivia.

"Se determinó que a partir de la próxima semana se establecerán mesas técnicas para estudiar el ingreso nuevamente de Petrobras en toda la cadena de hidrocarburos", señaló.

Blanco indicó que la petrolera brasileña no solo participará en nuevas operaciones de exploración y producción, sino que también compartirá su experiencia para apoyar el proceso de reestructuración de YPFB, tomando como referencia las transformaciones que Petrobras atravesó en años anteriores.

Según explicó, este trabajo conjunto busca fortalecer la empresa estatal y mejorar su capacidad operativa en el marco de una nueva etapa de cooperación entre ambos países.

El ministro señaló que uno de los principales objetivos es que Petrobras retome actividades de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en Bolivia, con el propósito de incrementar la producción nacional y atraer nuevas inversiones al sector energético.

En ese contexto, destacó que el acercamiento con la petrolera brasileña representa un paso importante para fortalecer la relación bilateral y generar condiciones que permitan recuperar la actividad hidrocarburífera.

Como parte de la estrategia para incentivar las inversiones, Blanco informó que el Gobierno trabaja en la elaboración de un nuevo marco normativo que incluirá una nueva Ley de Hidrocarburos, una Ley de Electricidad, una Ley de Inversiones, una Ley del Litio y una normativa para energías verdes.

"La intención es crear un nuevo marco jurídico para llevar a la patria a otro destino y no seguir rezagados", sostuvo.

Respecto a la inversión que realizará Petrobras en Bolivia, el ministro aclaró que todavía no existe una cifra establecida debido a que las negociaciones recién comienzan.

"Los montos no los tenemos; recién estamos empezando las negociaciones", indicó, al precisar que ese aspecto será definido en las mesas técnicas que se instalarán la próxima semana.

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