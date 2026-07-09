Denuncian trabas para trasladar el cuerpo de una bebé de Cochabamba a Santa Cruz

A una semana del fallecimiento de una bebé en Cochabamba, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz denunció que el cuerpo de la menor continúa sin ser trasladado a su lugar de origen para recibir cristiana sepultura, debido a que, según la directora de la institución, Lola Terrazas, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) de Cochabamba y la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) estarían priorizando requisitos administrativos que, a su criterio, obstaculizan el proceso.

“Lastimosamente, a una semana del deceso del caso de la bebé que se encuentra en el municipio de Cochabamba, no hemos tenido éxito ni resultados positivos para el traslado del cuerpo y darle cristiana sepultura”, manifestó Terrazas.

La autoridad lamentó que, según la información proporcionada por la Defensoría de Cochabamba, el proceso permanezca estancado debido a la falta de un certificado de nacimiento, requisito que impediría la emisión del certificado de defunción.

“Lamentamos que el Serecí de Cochabamba y la estatal BoA estén anteponiendo requisitos administrativos por encima de los derechos que tiene la menor de edad, aun ya fallecida”, afirmó.

Terrazas indicó que existe coordinación entre ambas defensorías; sin embargo, advirtió que, de mantenerse las dificultades, la menor podría ser sepultada en Cochabamba.

“Hemos tenido toda la coordinación y voluntad con la Defensoría de Cochabamba, pero el informe y la respuesta de nuestros pares es que posiblemente sea enterrada en Cochabamba por estas dificultades, porque no hay certificado de nacimiento y no se le puede dar certificado de defunción”, explicó.

Asimismo, calificó de “absurdo” que esta situación impida el traslado del cuerpo y pidió a las instituciones involucradas priorizar los derechos de la menor.

“No puede ser posible que con este absurdo se obstaculice el traslado y la cristiana sepultura. Lamentamos este hecho”, expresó.

La directora también exigió al Serecí de Cochabamba emitir el certificado de defunción, argumentando que existen otros documentos que acreditan el fallecimiento de la bebé.

“Exigimos que antepongan esos requisitos administrativos y el Serecí entregue el certificado de defunción porque existe carnet de vacuna, certificado médico forense y el certificado de óbito, como nos ha informado la Defensoría de Cochabamba”, sostuvo.

Mira la programación en Red Uno Play