Gobierno anuncia una nueva Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones y reactivar el sector energético

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, anunció que el Gobierno impulsará un nuevo marco jurídico para reactivar el sector energético y atraer inversiones, entre ellas una nueva Ley de Hidrocarburos, además de normas para electricidad, inversiones, litio y energías verdes.

Sostuvo que esta iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la economía y generar condiciones que permitan el desarrollo de proyectos energéticos en el país.

“La intención del Gobierno del presidente Rodrigo Paz es crear un nuevo marco jurídico para llevar a la patria a otro destino y no seguir rezagados. Tenemos que crear una nueva Ley de Hidrocarburos, una nueva Ley de Electricidad, una nueva Ley de Inversiones, una nueva Ley del Litio y una nueva Ley de Energías Verdes”, afirmó.

Blanco realizó el anuncio tras informar sobre la reunión sostenida con ejecutivos de Petrobras en Brasil, donde ambas partes acordaron instalar mesas técnicas desde la próxima semana para analizar el retorno de la petrolera brasileña a toda la cadena de hidrocarburos en Bolivia.

“El objetivo es que Petrobras vuelva a producir, explorar y explotar hidrocarburos en Bolivia y se convierta nuevamente en un socio estratégico para el país”, sostuvo.

Inversiones aún están en etapa de negociación

Respecto a los recursos que destinará Petrobras a sus nuevas operaciones en Bolivia, Blanco aclaró que todavía no existen montos definidos debido a que las negociaciones recién comienzan.

“Los montos no los tenemos; recién estamos empezando las negociaciones. Apenas los tengamos, se los haremos conocer”, indicó.

Asimismo, consultado sobre el desarrollo de campos como Mayaya y Tariquía, el ministro señaló que YPFB trabaja en diferentes alternativas para impulsar esos proyectos, aunque evitó adelantar plazos o cifras de inversión.

Anuncia controles por venta de combustible a vehículos indocumentados

Durante la conferencia de prensa, Blanco también se refirió a una denuncia sobre la presunta venta de combustible a vehículos indocumentados en estaciones de servicio.

Aseguró que solicitará la información correspondiente para iniciar las acciones de control y advirtió que se aplicarán las sanciones establecidas por ley en caso de confirmarse irregularidades.

“Si aquí se cumple la ley. No estamos en la selva; aquí la vamos a hacer cumplir y el que no quiera cumplir tendrá que pagar las consecuencias”, enfatizó.

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