Gobierno congela el precio de los combustibles: conozca qué establece el decreto

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo N.º 5652, que mantiene congelados los precios de los combustibles con el objetivo de evitar que la fluctuación del tipo de cambio oficial y el incremento de los precios internacionales del petróleo se reflejen en el costo que pagan los consumidores en el mercado interno.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que la norma modifica el Reglamento de Precios de los Productos Derivados del Petróleo y amplía por otros seis meses la vigencia de los precios de la gasolina, el diésel, el gas natural vehicular (GNV) y otros combustibles, mientras el Gobierno impulsa una reestructuración del sector energético.

La autoridad explicó que la finalidad del decreto es preservar la estabilidad de los precios en un contexto marcado por la aplicación del tipo de cambio flexible y la volatilidad del mercado internacional del petróleo.

"La pertinencia del decreto en específico es muy loable porque, en el fondo, evita que cualquier impacto en la modificación de la fluctuación del dólar con la moneda nacional tenga un efecto en el precio de estos productos", afirmó Gálvez.

¿Qué dice el Decreto Supremo N.º 5652?

La norma establece que la determinación de los precios en moneda nacional continuará considerando el promedio mensual del tipo de cambio oficial del mes anterior, al que se aplicará un factor de ajuste previsto en el reglamento. Asimismo, mantiene vigentes los precios fijados mediante el Decreto Supremo N.º 5516, entre ellos Bs 6,96 por litro para la gasolina especial, Bs 9,80 por litro para el diésel y Bs 2,73 por metro cúbico para el Gas Natural Vehicular (GNV).

El decreto también autoriza al Tesoro General de la Nación (TGN) a asignar recursos a favor de YPFB para cubrir el diferencial entre el costo de importación de los combustibles y el precio de venta en el mercado interno. Para este fin, la norma prevé una asignación inicial de hasta Bs 1.000 millones, monto que podrá ser modificado de acuerdo con la disponibilidad financiera y previa evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

Además, dispone que el ente regulador publique mensualmente la estructura del precio del GNV tomando como referencia el promedio del tipo de cambio oficial del mes anterior publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB). También establece un plazo de 15 días hábiles para que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías reglamente el procedimiento de certificación relacionado con la asignación de estos recursos.

Gálvez señaló que el Gobierno no puede determinar cuánto dinero destinará para cubrir el diferencial generado por la importación de combustibles, ya que ese monto dependerá de la evolución del tipo de cambio y de factores externos, como el comportamiento del precio internacional del petróleo y el contexto geopolítico.

"No es posible establecer qué cantidad de dinero se utilizará para subvencionar dicha diferencia", sostuvo el vocero.

La autoridad agregó que mantener congelados los precios representa un esfuerzo para proteger la economía de la población. "Es un esfuerzo que hacemos todos para evitar que el impacto sea mayor en aquellos que están más necesitados", afirmó.

Indicó que durante este período el Ejecutivo buscará consensos con los distintos sectores del país para avanzar en una reestructuración del sistema energético mediante nuevas normas para los sectores de hidrocarburos, energía, minería e inversiones, con el propósito de encontrar soluciones estructurales para el abastecimiento y la política de combustibles en Bolivia.

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