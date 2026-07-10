Según vocero: "Gasolina, diésel, GLP y GNV mantendrán sus precios por seis meses más"

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Decreto Supremo 5652, publicado en la Gaceta Oficial, amplía por otros seis meses el tratamiento vigente para los precios de los carburantes y derivados del petróleo.

La autoridad explicó que la medida alcanza a la gasolina, diésel, Gas Licuado de Petróleo, Gas Natural Vehicular, gasolina de uso aéreo y otros derivados.

Carburantes no subirán

Gálvez remarcó que el objetivo central del decreto es evitar que la variación del dólar frente al boliviano impacte directamente en el precio de los combustibles.

“Para ser muy concreto, la gasolina, el diésel, el GLP, el GNV y todos los derivados no cambian de precio, se mantienen exactamente como están”, afirmó el vocero presidencial.

Se amplía el congelamiento

Según Gálvez, ya existía un decreto anterior, el 5516, que había congelado los precios, pero ahora fue modificado para ampliar esa vigencia por seis meses más.

“Lo que se ha hecho es modificarlo para que se amplíe por otros seis meses más”, señaló.

Durante ese periodo, el Gobierno prevé analizar políticas generales de reestructuración energética y definir medidas de fondo para el tratamiento de los productos derivados del petróleo.

Buscan proteger la economía popular

El vocero sostuvo que la decisión responde a la necesidad de resguardar la economía de las familias bolivianas, especialmente en un contexto marcado por la variación del precio internacional de los combustibles y la dependencia de importaciones.

“Aún con todo, entendemos que este es un momento en el cual tenemos que resguardar la economía popular, la economía nacional”, manifestó.

Gobierno admite sensibilidad externa

Gálvez reconoció que Bolivia es sensible a factores externos, debido a que el país importa gran parte de la energía que consume y compra carburantes a precios internacionales.

Por ello, señaló que los próximos meses servirán para debatir soluciones estructurales vinculadas al sector energético.

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