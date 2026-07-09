El sistema B-SISA impide cargar combustible a vehículos indocumentados

Estaciones de servicio en La Paz aseguran que es prácticamente imposible que vehículos indocumentados carguen combustible en surtidores formales, debido a los controles automáticos del sistema B-SISA, especialmente en ciudades capitales.

Antes de despachar gasolina o diésel, los funcionarios ingresan la placa del motorizado y el sistema muestra la información registrada, incluida la fotografía del vehículo. Si los datos no coinciden, el carguío es rechazado.

“Ingresamos el número de placa y sale la foto del vehículo, tiene que coincidir y nosotros procedemos al carguío; si no coincide, no se carga”, explicó una funcionaria de una estación de servicio.

Sistema detecta inconsistencias

Desde los surtidores indicaron que también existen controles mediante antenas que leen el tag del B-SISA al momento en que el vehículo ingresa a la estación de servicio.

Según los trabajadores, si el dispositivo no puede ser leído o presenta alguna alerta, se solicita al conductor realizar el re etiquetado correspondiente antes de volver a intentar cargar combustible.

“Hay B-SISAS que no se leen, entonces se les dice: por favor, vaya a su re etiquetado, no se puede cargar, porque sale el letrerito de alerta”, señalaron.

Rechazan carguío si no hay coincidencia

Los funcionarios aseguraron que una persona que intente adulterar datos o usar un registro que no corresponde tendría pocas posibilidades de cargar combustible en surtidores con control activo.

“No pueden, no se puede, porque reconocen las antenas al ingresar los vehículos. Sin eso, para el vehículo es difícil”, indicaron.

Venta ilegal en redes sociales

Pese a estos controles, en redes sociales circulan publicaciones donde se ofrecen placas clonadas, rosetas del B-SISA y otros documentos para aparentar legalidad en vehículos indocumentados.

Los anuncios, difundidos en plataformas como Facebook, promocionan incluso paquetes completos que incluyen placas, rosetas y documentación vinculada a la inspección vehicular, con precios que parten desde los Bs 450.

Preocupación por falta de control digital

La circulación de estas ofertas genera preocupación por el riesgo de que vehículos indocumentados intenten circular como si fueran legales, utilizando elementos falsificados o clonados.

Este mercado ilegal opera de manera abierta en redes sociales, donde las publicaciones permanecen visibles y ofrecen diferentes calidades de placas, algunas con características similares a las originales.

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