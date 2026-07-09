El dólar oficial supera los Bs 10, pero conseguirlo cuesta más de Bs 11 en el mercado paralelo

El dólar oficial superó por primera vez la barrera de los Bs 10 desde la implementación del tipo de cambio flexible. Este jueves, el Banco Central de Bolivia fijó la cotización en Bs 10,10 por unidad, reflejando un incremento sostenido desde que entró en vigencia el nuevo esquema cambiario el pasado 29 de junio.

Incremento diario del dólar flexible

De acuerdo con los registros oficiales, el dólar inició este periodo con una cotización de Bs 9,73 y, en diez días, aumentó de forma continua hasta alcanzar el nuevo valor oficial.

Sin embargo, un recorrido por casas de cambio y entre libre cambistas evidenció que la divisa continúa comercializándose a precios superiores. En la mayoría de los puntos consultados no había dólares disponibles y, donde existía oferta, la venta se realizaba entre Bs 11,20 y Bs 11,30 por unidad.

"No hay dólares para la venta", fue la respuesta recurrente de varios operadores consultados durante el recorrido.

Aunque una casa de cambio exhibía la cotización oficial de Bs 10,10, la falta de disponibilidad de la divisa mantiene una diferencia significativa entre el tipo de cambio publicado por el Banco Central y el precio que efectivamente enfrentan quienes buscan adquirir dólares en el mercado.

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