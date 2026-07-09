Cancillería anuncia que se normaliza tránsito de carga en frontera con Chile

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la situación en el paso fronterizo Pisiga-Colchane está próxima a normalizarse, luego de las gestiones de coordinación realizadas con autoridades chilenas para superar las restricciones temporales que afectaban el tránsito de carga.

Según la Cancillería, las acciones coordinadas con instituciones nacionales y las autoridades de la República de Chile permitieron agilizar el despacho de vehículos de transporte internacional y reducir de manera significativa las afectaciones al comercio exterior boliviano.

Vías expeditas y sin filas

De acuerdo con el último reporte técnico, el flujo de camiones desde Chile hacia Bolivia ya se encuentra completamente libre y sin filas. En sentido contrario, de Bolivia hacia Chile, la congestión disminuyó considerablemente y se prevé que los vehículos pendientes sean despachados entre este miércoles y el jueves.

"La situación en la zona ha mejorado significativamente y está próxima a normalizarse", señala el comunicado oficial.

La mejora fue atribuida al incremento del personal de atención en ambos lados de la frontera, medida que permitió acelerar los controles y el tránsito de mercancías.

La Cancillería aseguró que el Gobierno mantendrá una coordinación permanente con las autoridades chilenas para garantizar el funcionamiento continuo de este corredor internacional.

"El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia reafirma su firme compromiso de garantizar la continuidad del comercio exterior", destaca el pronunciamiento.

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