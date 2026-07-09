“La gente teme que siga subiendo”: aumenta la compra de dólares en el mercado paralelo

El dólar en el mercado paralelo continúa en ascenso y este jueves alcanzó los Bs 10,90 para la venta y Bs 10,60 para la compra, según reportaron librecambistas que operan en las calles de Santa Cruz. Quienes trabajan en este sector consideran que la cotización podría seguir incrementándose debido a la creciente demanda de la divisa estadounidense.

“La venta del dólar acá está en Bs 10,90 y compramos con Bs 10,60, ahorita en estos momentos”, informó el librecambista Víctor Yapura, al referirse al precio vigente en el mercado paralelo.

De acuerdo con Yapura, en los últimos días se ha observado un mayor flujo de personas interesadas en adquirir dólares, motivadas por el temor de que el tipo de cambio continúe subiendo.

“A raíz de que el dólar se está subiendo, se está disparando, la gente está viniendo a comprarlo. La gente necesita sus dólares y teme que se siga subiendo, entonces viene rápido a comprar sus dolarcitos”, afirmó.

Consultado sobre si la tendencia alcista continuará, el librecambista sostuvo que, desde su percepción del mercado, la cotización seguirá aumentando.

“Va a seguir subiendo. Sencillamente, una sola regla, sencilla, básica: demanda y oferta. En la medida que hay mayor comprador de dólares, aumenta la demanda y, por lo tanto, el dólar tiende a seguir subiendo”, explicó.

Asimismo, señaló que muchas personas requieren la divisa para cumplir obligaciones pactadas en dólares, como el pago de anticréticos, créditos u otros compromisos financieros, por lo que recurren al mercado paralelo para obtenerla.

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