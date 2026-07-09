“La gente teme que siga subiendo”: aumenta la compra de dólares en el mercado paralelo

En cuanto al tipo de cambio oficial, la última referencia sitúa al dólar en Bs 10,10; en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible. Entretanto, en el mercado paralelo, los librecambistas cotizan la divisa a un precio distinto. A continuación, todos los detalles.
09/07/2026 15:42
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El dólar en el mercado paralelo continúa en ascenso y este jueves alcanzó los Bs 10,90 para la venta y Bs 10,60 para la compra, según reportaron librecambistas que operan en las calles de Santa Cruz. Quienes trabajan en este sector consideran que la cotización podría seguir incrementándose debido a la creciente demanda de la divisa estadounidense.
“La venta del dólar acá está en Bs 10,90 y compramos con Bs 10,60, ahorita en estos momentos”, informó el librecambista Víctor Yapura, al referirse al precio vigente en el mercado paralelo.
De acuerdo con Yapura, en los últimos días se ha observado un mayor flujo de personas interesadas en adquirir dólares, motivadas por el temor de que el tipo de cambio continúe subiendo.
Consultado sobre si la tendencia alcista continuará, el librecambista sostuvo que, desde su percepción del mercado, la cotización seguirá aumentando.
“Va a seguir subiendo. Sencillamente, una sola regla, sencilla, básica: demanda y oferta. En la medida que hay mayor comprador de dólares, aumenta la demanda y, por lo tanto, el dólar tiende a seguir subiendo”, explicó.
Asimismo, señaló que muchas personas requieren la divisa para cumplir obligaciones pactadas en dólares, como el pago de anticréticos, créditos u otros compromisos financieros, por lo que recurren al mercado paralelo para obtenerla.
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