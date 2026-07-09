Experto recomienda reforzar seguridad del dinero digital y cuentas bancarias digitales

El uso de plataformas de dinero digital y criptomonedas continúa creciendo en Bolivia, por lo que especialistas recomiendan fortalecer las medidas de seguridad para proteger los recursos y evitar ser víctimas de fraudes informáticos.

Verificación y contraseñas complejas para mayor seguridad

El analista tecnológico Juan Pablo Vásquez explicó que uno de los errores más frecuentes es utilizar la misma contraseña en diferentes servicios, situación que incrementa el riesgo de que terceros accedan a las cuentas y realicen transferencias no autorizadas.

Asimismo, recomendó mantener vinculados el número de teléfono y el correo electrónico a las plataformas financieras, además de activar la verificación en dos pasos para recibir alertas cada vez que se intente iniciar sesión o realizar una operación.

"Lo más importante es tener una clave potente y activar todas las medidas de seguridad que ofrece la plataforma", señaló.

Evita plataformas nuevas o sin reseñas de uso

Vásquez también aconsejó utilizar únicamente plataformas reconocidas y con respaldo internacional, ya que ofrecen mayores mecanismos de protección frente a posibles ataques informáticos o incidentes de seguridad.

Explicó que actualmente muchas aplicaciones bloquean automáticamente la sesión después de un periodo de inactividad y exigen nuevas verificaciones cuando se intenta acceder desde otro dispositivo, reduciendo así el riesgo de accesos no autorizados.

El especialista indicó que quienes aún no conocen el funcionamiento de las criptomonedas o del dinero digital deberían informarse antes de comenzar a operar, a fin de evitar errores que puedan comprometer sus recursos.

"Si una persona no conoce este mundo, primero debe aprender antes de invertir o mover su dinero digital", manifestó.

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