Ministro de Economía defiende la vigencia del dólar flexible y asegura que el mercado cambiario tiene condiciones óptimas

En plena segunda semana de implementación del régimen de tipo de cambio flexible en el país, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, salió al paso de los cuestionamientos de diversos analistas y llevó tranquilidad a la población respecto a la sostenibilidad de la nueva política cambiaria del gobierno del presidente Rodrigo Paz.

A pesar de que el dólar estadounidense ha registrado una tendencia al alza en los últimos días —pasando de Bs 9,73 el pasado lunes 29 de junio, primer día de la medida, a Bs 10,10 este jueves 9 de julio—, la autoridad económica enfatizó que el Banco Central y el mercado cuentan con el respaldo necesario para garantizar el sistema.

"Hay datos y mejores condiciones"

Espinoza fue tajante al criticar las proyecciones pesimistas de algunos opinadores locales, instando a los medios de comunicación a diferenciar la especulación basada en criterios personales del análisis estrictamente técnico.

"Tres elementos fundamentales sostienen la política cambiaria: el flujo de dólares del exterior, el precio del mercado y la disposición de divisas por parte del Banco Central. Hoy el país cuenta con condiciones mucho mejores que las que teníamos el 8 de noviembre", aseguró el ministro.

Según la autoridad, el nuevo escenario macroeconómico no está siendo comprendido adecuadamente por los críticos, quienes omiten las variables de estabilización e inyección de recursos externos que el Ejecutivo ha venido consolidando.

Volatilidad inicial previsible y estabilización tras los bloqueos

Al abordar la preocupación de la ciudadanía por el incremento del precio de la divisa en ventanillas y el mercado interbancario durante las últimas jornadas, Espinoza explicó que el comportamiento de la moneda nacional responde a un proceso de adaptación histórica y global.

"Si uno mira lo que ha sucedido en otras economías vecinas o en la propia historia de la economía boliviana cuando se modificaban los regímenes cambiarios, durante los primeros días y semanas la volatilidad siempre fue extraordinaria", matizó el titular de Economía.

Asimismo, recordó que el mercado de divisas viene saliendo de un periodo de extrema presión debido a los 53 días de bloqueos que sufrió el país. En ese sentido, destacó que, pese a la subida de esta semana, el valor actual sigue estando por debajo de los momentos más agudos de la crisis social.

Con este balance, el Gobierno ratificó que el esquema de flotación administrada continuará operando bajo un monitoreo estricto de la liquidez, proyectando que la volatilidad inicial cederá a medida que el flujo del comercio exterior y las mesas técnicas público-privadas comiencen a dinamizar la oferta de la moneda extranjera en el circuito financiero nacional.

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