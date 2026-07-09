Gobierno y empresarios privados firman acuerdo para reconstruir la economía tras más de 50 días de bloqueos

En un esfuerzo conjunto por superar la crisis logística y reactivar el aparato productivo del país, las máximas autoridades económicas del Gobierno nacional y los representantes del sector empresarial privado de Bolivia anunciaron una alianza estratégica y la puesta en marcha de un plan de contingencia tras sufrir más de 50 días de bloqueos de carreteras.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa liderada por el canciller Fernando Aramayo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño Camacho.

Un giro de timón: Diálogo con voz y voto para el sector privado

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, calificó el encuentro como una "corrección fundamental" a la estructura del Estado. Mediante la modificación de un decreto supremo, el Comité Nacional de Facilitación del Comercio Exterior dejará de ser una entidad puramente estatal para convertirse en un espacio simétrico de coordinación público-privada.

"En el pasado, este comité era básicamente la representación de solamente el sector público normando y regulando las actividades de quienes realmente hacen economía. Cosa absolutamente incongruente. La reconstrucción de nuestra economía va a venir de la mano de todos los actores", enfatizó Espinoza.

Por su parte, Giovanni Ortuño, líder de la CEPB, destacó que la incorporación formal de los privados en este comité marca un hito alineado con los estándares de la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que permitirá implementar medidas excepcionales y temporales para simplificar trámites, reducir cargas administrativas y ampliar la vigencia de certificaciones comerciales de manera inmediata.

El impacto de las protestas y el sabotaje económico

El canciller Fernando Aramayo lamentó el "contexto excepcional" que atravesó el país debido a las movilizaciones impulsadas por sectores radicales. Afirmó que estos bloqueos no tenían fines de reivindicación social, sino el objetivo explícito de desestabilizar el orden democrático.

Según la información oficial, las protestas impactaron severamente en la competitividad del comercio exterior, encareciendo la logística y dañando la imagen internacional de Bolivia como socio confiable. Sin embargo, Aramayo defendió los cimientos económicos construidos bajo la gestión del presidente Rodrigo Paz:

Riesgo país: Se redujo drásticamente de más de 1.200 puntos básicos a cerca de 350.

Inflación: Se logró contener la escalada, bajando el índice de dos a un solo dígito.

Respaldo internacional: Confianza de la banca externa por un valor superior a los 7.600 millones de dólares y negociaciones avanzadas con el FMI sin condicionamientos.

"No deberíamos permitir que estos 53 días de bloqueo y paro a la democracia hagan que retrocedamos", advirtió el canciller, haciendo un llamado a "humanizar los desafíos" porque detrás de cada camión parado hay familias bolivianas afectadas.

Tres mesas técnicas para la reactivación inmediata

Para operativizar los acuerdos de manera urgente, el comité ejecutivo anunció la creación de tres grupos técnicos especializados que empezarán a trabajar por tiempo y materia:

El primer grupo de trabajo se enfocará en temas aduaneros, bajo la coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en conjunto con la Cámara Nacional de Industrias.

El segundo grupo abordará la logística y el transporte, liderado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda junto a la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb).

El tercer grupo se especializará en aspectos sanitarios y fitosanitarios, bajo la dirección del Ministerio de Desarrollo Rural y Agua en coordinación con la Cámara Nacional de Comercio. Posteriormente, y según las necesidades que surjan, se podrán añadir otras mesas técnicas de trabajo.

Hacia una economía post-materia prima

Hacia el cierre del encuentro, el ministro de Economía lanzó una profunda reflexión sobre el futuro del modelo boliviano, asegurando que el país se encuentra ante una oportunidad histórica debido al fin de la dependencia exclusiva de los recursos extractivos tradicionales.

"Bolivia no tiene hacia su futuro cercano, por lo menos, una materia prima de la cual vivir. Lo único que nos va a sacar adelante es el trabajo conjunto de todo nuestro sector productivo y la explotación del recurso más importante que tenemos: el capital humano", concluyó Espinoza, asegurando que el rol del Ejecutivo será garantizar estabilidad macroeconómica y previsibilidad regulatoria para que los privados sigan invirtiendo.

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