Diputada pide retirar proyecto de nacionalización de autos indocumentados

La bancada de Libre en Diputados pidió a los legisladores que impulsan el proyecto de ley para la nacionalización de vehículos indocumentados retirar la propuesta, al considerar que la iniciativa no representa la línea política de esa alianza.

La jefa de bancada, Lissa Claros, señaló que son dos los diputados que habrían firmado el proyecto y sostuvo que ambos deben asumir una decisión política frente al rechazo interno.

“No, creo que tienen que retirar los diputados que han firmado el proyecto de ley. Tenemos entendido que son dos diputados”, manifestó Claros.

Piden devolver curul si no acatan línea política

Claros advirtió que, si los legisladores proyectistas ya no quieren trabajar bajo la línea de Libre, deberían renunciar a su curul.

“Si no quieren ya trabajar con la Alianza Libre, tienen las puertas abiertas. Renuncien a su curul y pueden hacer lo que se les apetezca”, afirmó.

La legisladora calificó como “inaceptable” que asambleístas presenten una propuesta orientada a regularizar vehículos indocumentados, al señalar que los legisladores deben defender la legalidad y la Constitución.

“Esto es una barbaridad, es inaceptable que legisladores que deberían defender la legalidad, la Constitución, presenten proyectos de legalizar”, sostuvo.

Proyectista no retirará la propuesta

Entretanto, uno de los proyectistas, el diputado Armin Lluta, aseguró que no retirará el proyecto de ley porque, según dijo, forma parte de una promesa electoral asumida cuando fue candidato a diputado.

El legislador afirmó que, en lugar de retirar la iniciativa, buscará mejorarla, ampliarla y abrir espacios de diálogo con los sectores involucrados.

“Nosotros en ningún momento vamos a retirar; mejor vamos a mejorarlo, vamos a ampliar, vamos a hacer las mesas técnicas y sobre todo empezar a socializar y dialogar”, señaló.

Dice que se debe a sus electores

Lluta remarcó que fue elegido como diputado uninominal y que, aunque respeta la posición de la bancada, su mandato responde a la población que lo eligió.

“Soy uninominal. Si bien la bancada tiene ese criterio, lo respeto, pero yo me debo al pueblo donde he sido elegido”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play