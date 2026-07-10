Analista: Decreto 5652 que mantiene los precios del combustible debe incluir medidas complementarias

El analista económico Jaime Bravo sostuvo que el nuevo decreto sobre carburantes no debe aplicarse de manera aislada, debido a que la eliminación gradual de la subvención requiere medidas sociales, productivas y comunicacionales para evitar un mayor impacto en la población.

Según Bravo, mantener por ahora los precios de los combustibles puede ayudar a contener un golpe inmediato en la economía familiar, pero advirtió que el país todavía mantiene subsidios y que la transición hacia precios internacionales debe ser administrada con cuidado.

Comunicación clara a la población

El economista señaló que una de las primeras tareas del Gobierno debe ser explicar con claridad por qué se toman estas decisiones y qué efectos pueden tener en el corto, mediano y largo plazo.

“Debe haber una política comunicacional e informativa que permita que la sociedad entienda el porqué se toman estas medidas”, afirmó Bravo.

A su criterio, la población debe conocer que la actual situación responde a un modelo que durante años mantuvo precios artificiales en carburantes, tipo de cambio fijo y subvenciones que hoy generan presión sobre las finanzas públicas.

Transferencias directas temporales

Bravo planteó que cualquier proceso de reducción o eliminación de subvenciones debe estar acompañado por transferencias directas a las personas más afectadas.

Explicó que el Estado tiene información suficiente para identificar a sectores vulnerables, como personas sin empleo formal o sin acceso a sistemas de protección social.

“Definitivamente debieran atenderse transferencias directas a las personas afectadas”, señaló.

Sin embargo, aclaró que estas ayudas deben tener un plazo definido, entre seis meses y un año, para evitar que se conviertan en una dependencia permanente.

Apoyo al sector productivo

El analista también consideró necesario que los recursos gestionados con organismos internacionales sean destinados a sectores productivos, exportadores y generadores de empleo.

Según Bravo, el país necesita fortalecer la producción nacional, generar divisas y crear empleos sostenibles para reemplazar gradualmente el peso de las subvenciones.

Advierte presión fiscal

Bravo advirtió que mantener estables los precios de los carburantes implica un esfuerzo fiscal importante para el Estado. Señaló que, si el precio internacional del petróleo vuelve a subir, los recursos previstos podrían ser insuficientes.

“Podría ser insuficiente para mantener la situación acorde a lo que se ha planteado en el decreto supremo y eso ejerce mucha presión fiscal”, sostuvo.

Llama a evitar conflictos

El economista pidió evitar bloqueos y conflictos sociales, al considerar que estas medidas solo profundizan la crisis económica y afectan a familias, empresas y sectores productivos.

Indicó que la estabilidad social será clave para avanzar hacia un nuevo modelo económico, atraer inversiones y generar empleo.

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