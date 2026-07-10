Continúa en ascenso: El BCB fija el precio del dólar oficial en Bs 10,24 para este viernes

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó la noche de este jueves el nuevo tipo de cambio oficial del dólar estadounidense que regirá en todo el territorio nacional a partir de las 00:00 horas de este viernes 10 de julio, fijando el valor de la moneda extranjera en Bs 10,24.

Esta nueva cotización oficial consolida una tendencia de ascenso acelerado que se ha venido registrando a lo largo de la semana, marcando incrementos diarios consecutivos desde el pasado lunes.

La evolución del tipo de cambio oficial en los últimos cuatro días muestra el siguiente comportamiento:

Lunes 6 de julio: Bs 9,83

Martes 7 de julio: Bs 9,89

Miércoles 8 de julio: Bs 9,96

Jueves 9 de julio: Bs 10,10

Viernes 10 de julio: Bs 10,24

Con el ajuste determinado para este viernes, la divisa estadounidense en el sector oficial acumula un incremento de 41 centavos de boliviano en menos de una semana.

Mercado informal mantiene una leve brecha

Por otro lado, el mercado paralelo de divisas también refleja presiones al alza, aunque se mantiene relativamente cerca del nuevo valor oficial.

Según los datos en tiempo real reportados por el portal especializado dolarboliviahoy.com, al cierre de la jornada de este jueves, el dólar en el mercado informal se ubicaba en Bs 10,44 para la compra y en Bs 10,47 para la venta, lo que sitúa la brecha cambiaria en poco más de 20 centavos respecto a la nueva cotización del ente emisor.

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