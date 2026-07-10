Sector inmobiliario: Cainco llama al diálogo y al respeto de contratos

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) se pronunció sobre el proceso de adecuación que atraviesa el sector inmobiliario boliviano tras la vigencia del nuevo Régimen de Tipo de Cambio Oficial, aplicado desde el 29 de junio de 2026.

A través de un comunicado emitido este 9 de julio en Santa Cruz de la Sierra, la institución remarcó que la seguridad jurídica debe ser uno de los pilares fundamentales para proteger las inversiones, garantizar estabilidad y preservar la confianza de los ciudadanos.

Contratos deben respetarse

Cainco señaló que los contratos válidamente celebrados tienen fuerza de ley entre las partes y deben ejecutarse bajo el principio de buena fe y de acuerdo con la finalidad económica que motivó su firma.

Según la institución, estos principios protegen tanto a quienes invierten como a quienes adquieren un bien, otorgando estabilidad y previsibilidad a las relaciones contractuales.

“El respeto a la seguridad jurídica, el cumplimiento de los contratos y el diálogo entre las partes constituyen las mejores herramientas para afrontar esta nueva etapa, preservar la confianza y contribuir a la estabilidad de la economía nacional”. menciona el comunicado.

Piden preservar la confianza

La entidad empresarial sostuvo que, en escenarios de transformación económica, la seguridad jurídica adquiere mayor relevancia porque permite resguardar inversiones ya realizadas y atraer nuevas inversiones al país.

“Preservarla no solo resguarda las inversiones ya realizadas, sino que fortalece la confianza necesaria para atraer nuevas inversiones y garantizar que Bolivia siga siendo un país donde las reglas acordadas se respetan”, señala el comunicado.

Reconocen adaptación del sector inmobiliario

Cainco indicó que el ajuste al nuevo contexto cambiario no es un desafío exclusivo del sector inmobiliario, sino de toda la economía boliviana, incluyendo la industria, el comercio y los servicios.

La institución afirmó que siguió de cerca la actuación de las empresas desarrolladoras y reconoció un comportamiento orientado al respeto del marco legal, al análisis responsable de las obligaciones contractuales y a la búsqueda de soluciones mediante el diálogo con sus clientes.

Flexibilización caso por caso

El comunicado también destaca la disposición del sector inmobiliario para evaluar mecanismos de flexibilización acordes a las particularidades de cada caso, con el objetivo de preservar la relación de confianza construida con miles de familias bolivianas.

Cainco señaló que comprende las inquietudes generadas por un cambio de esta magnitud, pero sostuvo que el camino debe ser la buena fe, la negociación y el cumplimiento de la ley.

Respaldo al sector inmobiliario

La institución reiteró su respaldo al sector inmobiliario boliviano y afirmó que el respeto a la seguridad jurídica, el cumplimiento de los contratos y el diálogo entre las partes son las mejores herramientas para enfrentar esta nueva etapa.

Según CAINCO, estos elementos permitirán preservar la confianza y contribuir a la estabilidad de la economía nacional.

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