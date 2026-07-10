FAO apuesta por fortalecer la producción ganadera en Bolivia en MasterMeat

La ganadería y la producción de alimentos fueron destacadas como sectores estratégicos para el desarrollo económico del país durante el encuentro de productores organizado por MasterMeat. En la actividad participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes resaltaron el potencial del sector.

Rodrigo Roubach, representante de la FAO en Bolivia, valoró la coordinación alcanzada entre los distintos actores para impulsar el desarrollo agrícola y garantizar la seguridad alimentaria.

"Estamos contentos porque se ha hecho una buena articulación para buscar las posibilidades de desarrollo que hay para el sector agrícola y para la producción de alimentos en Bolivia", afirmó.

Roubach sostuvo que es posible incrementar la producción sin descuidar el cuidado del medio ambiente. "Hay posibilidades de avanzar en la producción de alimentos, mantener la calidad del medio ambiente y lograr una mejor salud con una mejor producción", señaló.

Durante el encuentro también se destacó la iniciativa Producir Más, orientada a fortalecer a los pequeños productores rurales. Según se explicó, el objetivo es generar mayores oportunidades económicas en el campo, contribuir a la soberanía alimentaria y mejorar la calidad de vida de las familias productoras.

"Esto es importante para tener equidad, disminuir las migraciones del campo a la ciudad y crear oportunidades para que las familias rurales tengan mejores ingresos, una mejor distribución de la renta y una disminución de la pobreza", concluyó el representante de la FAO en Bolivia.

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