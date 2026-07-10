“Mejor pagar más que hacer tres días de fila”: Experto advierte que subsidios ocasionarán mayor desabastecimiento

El exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos advirtió que la ampliación del congelamiento de precios de los carburantes hasta el 12 de enero de 2027 no es sostenible en el largo plazo y aseguró que mantener los subsidios puede profundizar el desabastecimiento en el país.

“Más subsidio, más desabastecimiento. Eso está clarísimo”, afirmó Ríos durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda.

Precio congelado por seis meses

Ríos explicó que el Decreto Supremo 5652 amplía por seis meses el congelamiento de los precios de la gasolina, diésel y otros derivados, como un “último esfuerzo” del Gobierno para evitar un impacto inmediato en la población.

Sin embargo, señaló que Bolivia ya no tiene las condiciones de años anteriores, cuando producía y exportaba energía, lo que permitía sostener un subsidio cruzado.

“Bolivia no puede darse el lujo de seguir subsidiando sus hidrocarburos y su energía mucho tiempo más”, sostuvo.

Pide flotar precios desde enero

El exministro indicó que, a partir del 12 de enero de 2027, los precios deberían fluctuar de acuerdo con el precio internacional del petróleo y el tipo de cambio.

Según Ríos, si el precio internacional baja, los carburantes podrían bajar; pero si sube, también deberían ajustarse al alza.

“En vez de hablar de elevación de precios, hablaría de flotación de precios”, explicó.

Sostiene que el subsidio ya no es viable

Ríos remarcó que Bolivia importa cada vez más gasolina, diésel y GLP, mientras recibe menos ingresos por exportación de gas natural.

A su criterio, mantener energía importada con precios subsidiados solo llevará a más presión económica y a mayor escasez.

“No es sostenible que tengamos energía importada y subsidiada. No funciona. Nos vamos a desabastecer”, advirtió.

Ley de hidrocarburos necesita precios reales

El exministro también señaló que la nueva Ley de Hidrocarburos, que el Gobierno prevé impulsar, no funcionará si antes no se revisan los precios internos del gas natural.

Explicó que con precios bajos no será posible atraer inversión privada para exploración y producción.

“Con un dólar el millón de BTU no vamos a incentivar exploración”, afirmó.

Plantea eliminar subsidios, pero focalizar el GLP

Ríos sostuvo que el país debe avanzar hacia la eliminación de subsidios en gasolina, diésel, gas natural y jet fuel, pero consideró que en el caso del GLP se debe aplicar una política focalizada por su impacto en familias de menores ingresos y áreas rurales.

Señaló que el subsidio al GLP es uno de los más sensibles y que debería entregarse apoyo directo a quienes realmente lo necesitan, para evitar que las garrafas subsidiadas terminen saliendo de contrabando hacia países vecinos.

“Mejor pagar más que hacer tres días de fila”

El exministro afirmó que la población debe entender que mantener precios artificiales puede resultar más costoso si provoca desabastecimiento.

“Es mejor tener una gasolina con cuatro bolivianos más que hacer tres días de cola en una estación de servicio”, sostuvo.

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