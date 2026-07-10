La emoción llegó al máximo en el cierre de la gala de jueves de La Gran Batalla Superstars. El esperado turno de Carlos Marquina y la Academia Stetic Dance llegó al escenario con una propuesta cargada de ritmo, creatividad y mucha energía junto al invitado especial Felipe Camus.

El equipo presentó un mix musical de Daddy Yankee y Guanabanas con la canción “Mi Gatita y Yo”, logrando una puesta en escena que contagió al público y generó una lluvia de comentarios por parte de los jueces.

La presentación destacó por el despliegue del equipo, el uso del escenario y la actitud de sus integrantes, aunque el principal punto de observación fue el trabajo de lip sync.

Elka Meyer resaltó la creatividad y la presencia escénica de Stetic Dance, pero señaló que aún existen detalles por corregir.

“La academia te salva, Carlos, pero hay demasiadas fallas en el lip sync y ya estamos muy avanzados”, afirmó.

Por su parte, Gabriela Zegarra destacó la energía entregada por Felipe Camus, quien bailó, interpretó y acompañó al equipo durante toda la presentación. Además, reconoció que Stetic Dance tiene una gran capacidad para realizar espectáculos de reguetón.

Quimey del Río coincidió en que hubo algunos detalles en la interpretación y los desplazamientos, pero aseguró que la presentación logró transportarla a un verdadero show del género urbano. También valoró la actitud de Felipe y la conexión del equipo sobre el escenario.

Sin embargo, Tito Larenti fue más crítico y puso el foco en la responsabilidad de los líderes dentro de la competencia. Aunque elogió a la academia y la dupla formada por Carlos y Felipe, cuestionó la falta de lip sync y pidió mayor compromiso.

“Ustedes son una gran academia, me encantaron, pero Carlos debería comprometerse más con la academia. Siento que no está a la altura de su equipo”, expresó el juez.

Ante las observaciones, Carlos Marquina aseguró que tomará los consejos para seguir mejorando.

“Voy a hacer caso a lo que dice Tito. Siento que hoy no lo hice tan mal, pero quizás cuando hubo movimiento fallé. Practiqué harto, ensayé y vamos a seguir practicando”, afirmó.

Con una presentación llena de energía, Stetic Dance volvió a demostrar su capacidad para crear espectáculo, aunque ahora el desafío será perfeccionar cada detalle para seguir avanzando en La Gran Batalla Superstars.

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