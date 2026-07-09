Oriana y Alejandro Zapata llevaron la sensualidad al límite en Superstars

La segunda gala de dúos llegó a su cierre con una de las presentaciones más esperadas de la noche. Oriana Arredondo, junto a la Academia Elite Dance y el invitado especial Alejandro Zapata, subió al escenario de La Gran Batalla Superstars para interpretar el éxito urbano “Criminal” de Natti Natasha y Ozuna.

Con una puesta en escena cargada de sensualidad, ritmo y presencia escénica, el equipo logró transmitir la esencia del tema y mantener la atención del público. Sin embargo, los jueces también analizaron algunos detalles técnicos que podrían potenciar aún más la propuesta.

El jurado evaluó la presentación

Quimey del Río destacó la energía del equipo y la seguridad de Oriana sobre el escenario:

“Me gustó mucho que estaban disfrutándolo, había mucha energía. El lipsync estuvo bien, no vi grandes errores. Oriana te vi un poco más segura, aunque hacía falta modular un poco más. Sentí que había mucha energía para el perfil de sensualidad; la artista tiene una sensualidad más controlada”.

El juez explicó que la presentación tenía una gran base, pero que trabajar una interpretación más contenida podría acercarlos más al estilo original de la canción.

Por su parte, Tito Larenti resaltó la presencia de Oriana y su dominio del escenario:

“Oriana, muy sexy. Me gustó verte, me encantó cómo te apoderaste del escenario, cómo caminaste y cómo te plantaste”.

Sin embargo, recomendó cuidar algunos detalles característicos del artista, como movimientos, manos y expresiones. También realizó observaciones al invitado Alejandro Zapata sobre la interpretación vocal:

“Se notó que no cantaste. Te faltó un poco de colocación y aire, respirar y no alcanzar la letra. También vi algunos bailarines que no tenían movimiento y hay que trabajar eso”.

Gabriela Zegarra felicitó la presentación y destacó el trabajo de Oriana:

“Al grupo en general le faltó más sensualidad, pero no estaba mal, estuvo increíble. En el caso de Oriana sentí que salvaste la presentación, fue muy bueno el trabajo con el lipsync”.

Finalmente, Elka Meyer recomendó fortalecer la conexión del equipo con el estilo presentado:

“No todos los bailarines hablan el mismo lenguaje; algunos necesitan arraigarse más a los estilos para que no se vean algunas falencias”.

Oriana agradeció el apoyo de su equipo

Luego de recibir la evaluación del jurado, Oriana Arredondo agradeció la confianza y el respaldo de sus compañeros, destacando el trabajo realizado junto a la Academia Elite Dance y su invitado.

Con esta presentación, la semana de dúos cerró una noche llena de talento, desafíos y momentos inolvidables, donde cada equipo dejó todo sobre el escenario de La Gran Batalla Superstars.

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