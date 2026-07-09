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La gran batalla

¡Duplas explosivas! Oriana y Daniel llegan con invitados sorpresa a la Semana de Dúos

La competencia sube de nivel con presentaciones especiales, invitados reconocidos y dos duplas que prometen emocionar al público.

Red Uno de Bolivia

08/07/2026 20:24

Agregar Reduno en
Oriana y Daniel llegan con invitados sorpresa a la Semana de Dúos
Santa Cruz, Bolivia

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Cuando el talento se une a la pasión, nacen presentaciones capaces de dejar huella. La esperada #SemanaDeDúos llega con sorpresas, invitados famosos y actuaciones que prometen encender la competencia.

Oriana Arredondo y Ale Zapata están listas para protagonizar un enfrentamiento lleno de energía, conexión y emoción. Ambas artistas preparan una presentación especial con la que buscarán destacar frente al jurado y conquistar al público.

Por otro lado, Daniel Pesce y Rodrigo Giménez unirán sus voces y talento para demostrar que, juntos, pueden convertirse en una de las duplas más fuertes de la noche. La expectativa crece: ¿qué sorpresas traerán al escenario y quién logrará llevarse los mejores comentarios de los jueces?

La cita es por Red Uno, a las 20:30. Una noche de presentaciones de lujo, emoción y talento, donde cada detalle será evaluado y solo los mejores lograrán brillar.

“Esta Semana de Dúos promete sorprender, emocionar y demostrar que el talento se multiplica cuando se comparte.”

Mira la programación en Red Uno Play

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