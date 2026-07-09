Daniel Pesce y Rodrigo Giménez ponen a bailar a todos con “Rakata” en Superstars

La noche de dúos arrancó con mucha energía en La Gran Batalla Superstars. El equipo de Daniel Pesce y la Academia Idols Dance fue el encargado de abrir el escenario junto al invitado Rodrigo Giménez, con una interpretación inspirada en el reguetón de la vieja escuela.

Al ritmo de “Rakata” de Wisin y Yandel, la presentación destacó por sus coreografías, movimientos y la conexión del equipo, logrando transmitir la esencia del género. Los jueces reconocieron el esfuerzo, la actitud y la energía del grupo, aunque también realizaron algunas observaciones para seguir perfeccionando la propuesta.

Los jueces evaluaron la presentación

Gabriela Zegarra felicitó el trabajo del equipo y resaltó especialmente la participación del invitado:

“Muy bien los chicos, había mucha energía. El invitado lo hizo muy bien y Daniel estuvo bien; solo que también cantaste la letra de las mujeres”.

Por su parte, Elka Meyer destacó la puesta en escena y el dominio del baile:

“Me gustó muchísimo, me dieron movimiento y transiciones. Se nota que es un estilo que les gusta bailar. Hubo algunas fallas con las secuencias y el conteo, pero en general estuvo muy buena”.

Además, señaló que Daniel tuvo un momento complicado durante la presentación, pero logró recuperarse y continuar con fuerza.

Tito Larenti valoró el compromiso del participante y recomendó trabajar más la interpretación:

“La división también es importante y no cantar toda la letra. Daniel, sé que estás haciendo un buen trabajo y que te estás dedicando. El equipo tiene que creerse el papel para mostrarnos eso que queremos ver”.

Finalmente, Quimey del Río resaltó la presencia física y la energía característica del reguetón:

“Me gustó que físicamente estaban presentes, era la energía del reguetón de esa época. Se veía más en lo físico y eso es una de las cosas buenas”.

Daniel y Rodrigo hablaron tras la presentación

Luego de bajar del escenario, Daniel Pesce reconoció que el reto fue exigente:

“Estaba un poco asustado. Fue complicado cantar tanta letra y bailar al mismo tiempo. Fue un esfuerzo enorme, es un género muy difícil para mí, pero puse todo mi esfuerzo”.

Mientras tanto, Rodrigo Giménez agradeció la oportunidad de formar parte de la gala:

“Estoy muy contento, muchas gracias por la confianza y por invitarme. Les deseo lo mejor chicos, ustedes pueden”.

La semana de dúos continúa demostrando que la competencia está cada vez más intensa, con presentaciones donde el talento, la disciplina y la conexión en equipo serán claves para conquistar al jurado y al público.

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