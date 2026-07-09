¡Noche de infarto! Marquina y Pinedo chocan en una batalla que puede cambiarlo todo

La competencia entra en una etapa decisiva y esta noche promete una de las galas más intensas de La Gran Batalla Superstars.

Carlos Marquina, acompañado por Stetic Dance, se enfrentará a Alejandro Pinedo y Suri Academy en un duelo que reunirá técnica, energía y propuestas que buscarán conquistar al jurado y al público.

La Semana de Dúos también traerá una presentación especial de Alejandro Pinedo y Maicol Orellana, quienes llegarán al escenario con una mezcla de talento, carisma y actitud. Cada paso será clave en una jornada donde las emociones estarán al límite.

Por su parte, Carlos Marquina contará con la participación de Felipe Camus como invitado especial, una presencia que suma expectativa a una gala que ya se perfila como imperdible.

Pero no todo será celebración. Esta semana, los jueces deberán tomar decisiones determinantes: definir qué equipos quedarán en zona de eliminación y cuáles academias se enfrentarán en una batalla de baile por un importante premio.

El escenario está listo, las academias preparadas y la presión más alta que nunca. Esta noche, el talento tendrá que hablar con el cuerpo.

No te pierdas La Gran Batalla Superstars, desde las 20:30, solo por Red Uno.

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