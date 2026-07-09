Economista advierte que Bolivia enfrenta una crisis energética: "El país debería estar aterrorizado"

El economista Gonzalo Chávez lanzó una advertencia sobre el futuro energético de Bolivia y aseguró que el país atraviesa una crisis que, de no ser enfrentada con medidas urgentes, podría desembocar en problemas de abastecimiento de gas y electricidad.

"Bolivia no debería estar preocupada, debería estar aterrorizada. Lo que está viniendo es muy duro", afirmó durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, al recordar que el país pasó de exportar alrededor de 6.500 millones de dólares en gas en 2015 a cerca de 1.000 millones en la actualidad.

Según Chávez, la disminución de la producción de gas ha significado la pérdida de miles de millones de dólares para el Estado y ha llevado a Bolivia a dejar de ser una potencia energética regional.

"Éramos la Arabia Saudita de Sudamérica y hoy nos hemos convertido en un país importador de energía", sostuvo.

El economista atribuyó esta situación a la falta de exploración e inversión en hidrocarburos, además de políticas que, a su juicio, desincentivaron la participación del sector privado.

Advirtió también que la reducción de las reservas podría comprometer el suministro interno y la generación eléctrica, debido a que aproximadamente el 70% de la electricidad del país proviene de plantas termoeléctricas que funcionan con gas natural.

"Si no hay gas para generar electricidad, ¿qué cree que va a pasar? No va a haber electricidad. Eso podría ocurrir en un par de años si no se toman decisiones", alertó.

Frente a este escenario, Chávez consideró que Bolivia debe dejar de depender exclusivamente del gas y avanzar hacia una matriz energética diversificada. "Tenemos que comenzar a pensar en un mundo postgas. Debemos apostar con fuerza por la energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica", afirmó.

No obstante, señaló que ese proceso requiere profundas reformas legales, incluyendo modificaciones a la Constitución, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Minería y la normativa sobre inversiones para atraer capital privado.

El economista también cuestionó la falta de transparencia sobre las reservas de gas y sostuvo que el tema debe ser tratado como una emergencia nacional.

"Esto debería ser el primer punto de un pacto político. Sin energía no hay economía, no funcionan los hogares, las empresas ni el transporte", manifestó.

Chávez criticó tanto al Gobierno como a la oposición por no priorizar el problema energético y afirmó que el país necesita un acuerdo de largo plazo para evitar un mayor deterioro del sector. Además, pidió que las autoridades transparenten la situación de las reservas y adopten medidas estructurales antes de que la crisis se agrave.

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