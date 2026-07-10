Ale Pinedo y 'Ramado' encendieron la pista, pero los jueces pidieron más sincronización

Una nueva gala de La Gran Batalla Superstars llegó con mucho ritmo, talento y emociones sobre el escenario. En esta jornada, dos grandes equipos se enfrentaron con un solo objetivo: conquistar al público y convencer a los jueces.

El primer turno fue para Alejandro Pinedo y Suri Academy, quienes llegaron acompañados por el invitado especial Maicol Orellana (Ramado) para presentar una propuesta llena de energía al ritmo de “Vamos pa’ la disco”, del grupo Guanabanas.

La presentación destacó por sus movimientos, actitud y una puesta en escena llena de sensualidad. Sin embargo, los jueces analizaron cada detalle y realizaron observaciones para que el equipo pueda seguir creciendo en la competencia.

Tito Larenti reconoció la propuesta, pero señaló que faltó mayor sincronización y presencia escénica en algunos integrantes.

“Entiendo el reguetón, pero tiene que haber más coordinación para moverse. A los varones les falta más presencia”, comentó.

Por su parte, Quimey del Río resaltó la energía y el compañerismo del equipo, aunque recomendó trabajar más la interpretación. También mencionó que el invitado debía reforzar el lip sync y la conexión con el personaje.

Gabriela Zegarra destacó la seguridad de Alejandro Pinedo y aseguró que logró brillar sobre el escenario. Además, valoró la sensualidad entregada por el equipo durante la presentación.

Finalmente, Elka Meyer reconoció el uso del escenario y el estilo mostrado por Suri Academy, pero pidió mayor uniformidad entre los integrantes.

“Si uno lo hace bien y otros no, se notan más los errores. Tiene que ser más homogéneo”, señaló.

Tras recibir las evaluaciones, Alejandro Pinedo agradeció la oportunidad y afirmó sentirse orgulloso de su presentación: “Yo brillé esta noche como siempre. Muchas gracias a Maicol y a los jueces”.

Suri Academy dejó una presentación llena de actitud y energía, pero sabe que en La Gran Batalla Superstars cada detalle cuenta y la perfección será clave para continuar avanzando.

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