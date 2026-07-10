Ministro de Trabajo pide paciencia sobre el envío de las 12 leyes a la Asamblea

El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, pidió paciencia respecto al envío del paquete de al menos 12 leyes que el Gobierno prevé remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.

La autoridad señaló que las propuestas fueron trabajadas por el presidente Rodrigo Paz y su gabinete, pero evitó precisar cuándo serán enviadas, si ingresarán en bloque o por etapas, y cuál será el primer ámbito a tratar.

“Tengamos paciencia. Tenemos que ir paso a paso, de la manera más sensata, prudente y bien pensada”, afirmó Bascopé en entrevista con Que No Me Pierda.

Paquete de leyes

El ministro explicó que las normas en análisis no solo estarán enfocadas en el área económica, sino también en sectores como hidrocarburos, energía, minería, justicia, materia electoral e institucionalidad.

“Necesitamos leyes que impulsen el aparato productivo de este país. Necesitamos impulsar el tema energético, también el tema institucional”, indicó.

Respaldo a la Constitución

Bascopé remarcó que las reformas y proyectos legislativos se trabajarán en respeto a la Constitución Política del Estado y a la institucionalidad democrática.

La autoridad rechazó versiones que, según dijo, buscan generar temor en la población sobre un supuesto desconocimiento del orden constitucional.

“Se va a hacer este impulso institucional, legislativo y de reactivación económica respetando la Constitución”, aseguró.

Reunión con legisladores

Bascopé informó que la coordinación se realizó entre autoridades del Órgano Ejecutivo, diputados, senadores, jefes de bancada y presidentes de cámaras legislativas.

Según el ministro, el encuentro fue liderado por el presidente Rodrigo Paz y tuvo como eje central la necesidad de reactivar el aparato económico y productivo del país, después de los 53 días de bloqueo.

“Todos estamos de acuerdo en reactivar el aparato económico y productivo de este país”, sostuvo.

Gobierno habla de reactivación

El ministro sostuvo que el país atraviesa un momento complicado tras los bloqueos y que el Ejecutivo busca reorganizar el aparato productivo, fortalecer la democracia y consolidar medidas de recuperación económica.

“El presidente está trabajando en cuidar la democracia, en hacer respetar la Constitución y en reactivar el aparato económico de este país”, afirmó.

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