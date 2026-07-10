Consejo de la Magistratura propone integrar 300 jueces sin costo para reducir la mora procesal

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer Arancibia, informó que presentó un proyecto de ley para incorporar más de 300 jueces sin costo adicional para el Estado, con el objetivo de reducir la retardación de justicia y la mora procesal en los estrados judiciales.

Según explicó, la propuesta se basa en un mecanismo vinculado a los martilleros judiciales, que permitiría generar recursos sostenibles para cubrir la incorporación de nuevas autoridades jurisdiccionales.

“Estamos presentando un proyecto para que podamos tener 300 jueces sin costo al Estado”, afirmó Arancibia.

Buscan reducir la mora procesal

La autoridad señaló que la falta de jueces y personal judicial afecta directamente a la población, que debe esperar largos periodos para obtener una respuesta dentro de sus procesos.

Arancibia indicó que los nuevos jueces serían distribuidos principalmente en los ejes centrales, donde se concentra gran parte de la carga procesal.

“Eso va a poder distribuirse en los ejes centrales para que no exista retardación de justicia y mora procesal”, sostuvo.

Presupuesto judicial será debatido

El presidente del Consejo de la Magistratura también informó que, en la reunión sostenida con el Ejecutivo y otras autoridades del Órgano Judicial, se abordó la necesidad de incrementar el presupuesto de la justicia.

Según Arancibia, el Órgano Judicial recibe actualmente apenas el 0,35% del presupuesto, pese a que la población boliviana ya bordea los 12 millones de habitantes.

“El Órgano Judicial recibe el 0,35% para toda la administración de justicia. Ni el 1% puede tener la justicia boliviana para cubrir las necesidades de todos los bolivianos”, señaló.

Mesas técnicas desde el 15 de julio

Arancibia anunció que desde el 15 de julio se instalarán mesas técnicas para analizar las necesidades presupuestarias del Órgano Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

En esas mesas se debatirá también la solicitud de incremento presupuestario planteada por el Tribunal Supremo de Justicia, que propuso llegar al 5%.

Modificar la Ley 025

El Consejo de la Magistratura también presentó otro proyecto de ley para modificar la Ley 025 del Órgano Judicial, con el objetivo de dar mayor celeridad a los procesos disciplinarios contra jueces y funcionarios judiciales.

Arancibia afirmó que la norma quedó obsoleta y que actualmente limita la capacidad del Consejo para sancionar o destituir de forma rápida a autoridades que incumplen sus funciones.

“Nuestra justicia está mercantilizada. Tenemos que sancionar y castigar a estos malos jueces que no cumplen un mandato constitucional”, manifestó.

Piden completar autoridades judiciales

Otro de los temas que será debatido en las mesas técnicas es la necesidad de completar las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Arancibia sostuvo que la falta de autoridades completas afecta la resolución de causas pendientes y profundiza la mora procesal.

“Tenemos que tener nuestras autoridades completas dentro del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional”, indicó.

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